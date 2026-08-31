Tradicions
Els Castellers de Vilafranca fan història a Sant Fèlix
Els verds descarreguen el primer pilar de 9 amb folre, manilles i puntals en una diada marcada pels castells de deu i les grans actuacions, amb quatre colles que han demostrat un nivell excepcional.
Daniela Cabeza
La plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès va viure ahir una de les diades de Sant Fèlix més emocionants dels últims anys. Les quatre colles van apostar des de l’inici per construccions de màxima dificultat, en una jornada marcada pels castells de gamma extra, els castells de 10, diverses caigudes i, sobretot, actuacions que ja formen part de la història de les seves respectives colles.
La primera ronda va ser extraordinària: els quatre castells es van descarregar. La Colla Vella dels Xiquets de Valls va obrir la diada amb un 4 de 9 sense folre, descarregat amb una gran solvència. L’estructura va pujar amb agilitat i la baixada, molt tranquil·la, va provocar els primers grans aplaudiments de la plaça i els crits de "Vella, Vella i Vella". Va ser el cinquè 4 de 9 sense folre de la temporada i el 28è descarregat de la seva història.
La Colla Jove Xiquets de Tarragona va respondre amb un 5 de 9 amb folre que, després de certa tremolor, va aconseguir estabilitzar i descarregar entre els aplaudiments del públic. A continuació, els Castellers de Vilafranca van aixecar el primer castell de 10 de la jornada, un 3 de 10 amb folre i manilles que va pujar amb solvència. Al descarregar-lo, la plaça va esclatar d’alegria i es va celebrar el tercer castell d’aquestes característiques de la temporada.
La Colla Joves Xiquets de Valls va tancar la ronda amb un altre 4 de 9 sense folre, descarregat davant d’una plaça entregada i acompanyat per una gran ovació. El balanç no podia ser millor: quatre construccions de màxima dificultat i les quatre descarregades.
Màxima exigència
La segona ronda va elevar més el nivell. La Vella va afrontar el 4 de 10 amb folre i manilles i va aconseguir carregar-lo, si bé l’estructura va cedir durant la baixada. Va ser la quarta vegada que carregaven aquest castell en la seva història i el seu primer castell de 10 de la temporada. Malgrat la caiguda, la plaça va reconèixer l’esforç amb una forta ovació. La gran notícia va arribar amb la Jove de Tarragona. Els liles van descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles, aconseguint el seu primer castell de 10 de l’any i, a més, fent-ho per primera vegada en una Diada de Sant Fèlix. La celebració va ser un dels grans moments de la jornada.
Els Castellers de Vilafranca també van intentar el 4 de 10 i van aconseguir carregar-lo, tot i que poc després va cedir pel pis de cinquens, la primera caiguda de la temporada. La Joves va completar un 2 de 9 amb folre i manilles després d’una pujada un pèl lenta, però controlada.
En la tercera ronda, la Colla Vella va descarregar un 4 de 9 amb folre i pilar després d’una execució molt treballada. La Jove va sumar un altre castell de gamma extra amb el 2 de 9 amb folre i manilles, mentre que els Castellers de Vilafranca van completar un 3 de 9 amb folre i pilar. La Joves va apostar pel 2 de 8 sense folre, que va arribar a l’aleta, però va cedir durant la descàrrega.
Els últims pilars van confirmar el caràcter històric de la jornada. La Vella va descarregar un pilar de 8 amb folre i manilles i va patir durant la baixada. Amb quatre construccions de gamma extra –4 de 9 sense folre, 4 de 10 amb folre i manilles carregat, 4 de 9 amb folre i pilar de 8 amb folre i manilles–, i tres descarregades, els vallencs van celebrar una actuació que consideren la millor de la seva història a Sant Fèlix.
La Jove de Tarragona també va tancar amb un pilar de 8 amb folre i manilles descarregat, completant quatre gammes extra descarregats: 5 de 9 amb folre, 3 de 10 amb folre i manilles, 2 de 9 amb folre i manilles i pilar de 8 amb folre i manilles. Els liles van firmar així la millor actuació de la seva història i van ser l’única colla que va descarregar els quatre castells que havia portat a plaça.
El pilar de 9, el colofó
Els verds van posar el colofó amb el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que van descarregar per primer cop en la història del món casteller. La tensió va donar pas a una explosió d’alegria, amb els Castellers de Vilafranca celebrant la fita entre aplaudiments, crits i abraçades. Sant Fèlix 2026 va acabar amb una plaça entregada i una jornada inoblidable: una primera ronda perfecta, grans apostes pels castells de 10 i actuacions històriques que tornen a situar la diada vilafranquina entre les grans cites del món casteller.
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