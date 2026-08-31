Les morts per calor assoleixen màxims històrics amb 5.232 aquest any, 2.147 a l’agost
La mortalitat atribuïda a la calor ja supera els registres dels estius més mortífers de l’última dècada, tot i que queda lluny del rècord del 2003
EFE
El sistema de monitorització de la mortalitat diària per totes les causes (MoMo) estima que en el que portem d’any s’han produït 5.232 morts atribuïbles a les altes temperatures, la xifra més alta des que hi ha registres, 2.147 de les quals aquest mes d’agost.
D’aquesta manera, s’han superat les xifres dels que fins ara eren els dos estius més mortífers des del 2015, quan comença la sèrie històrica del MoMo, que no quantifica morts reals sinó que fa una projecció estadística creuant dades dels llindars màxims de temperatura i les defuncions dels registres civils amb les produïdes altres anys: el del 2022, quan se’n van comptabilitzar 4.789, i el del 2023 (3.035).
No obstant això, encara no s’han assolit les xifres de l’històric estiu del 2003, quan unes 13.000 persones van perdre la vida a Espanya a conseqüència de les altes temperatures, fet que va propiciar el disseny i la posada en marxa d’un pla de prevenció dels efectes de la calor sobre la salut per part del Ministeri de Sanitat.
Cada any aquest pla s’activa el 15 de maig; aquest 2026, des d’aquesta data i fins aquest dilluns, el MoMo estima un total de 5.232 defuncions.
El juliol es va tancar amb 2.025 morts, davant de les 1.060 del 2025, fet que el va convertir en el segon mes de juliol amb més mortalitat des del 2022, quan se’n van comptabilitzar 2.217.
Mentrestant, i a l’espera de les dades definitives (que triguen aproximadament una setmana a consolidar-se), l’agost del 2026 registra aquest dilluns 2.147 morts, una xifra similar a la de l’any passat, que de moment és el més mortífer des del 2015, amb 2.172 defuncions.
La immensa majoria de les defuncions d’aquest estiu, com en tots, es produeixen entre les persones majors de 65 anys (5.048), especialment entre les de més de 85 anys, que representen el 62 % del total, amb 3.256 morts.
Així mateix, les dones, amb el 60 % del total, són les més afectades.
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