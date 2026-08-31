Més places d’educació especial i psicòlegs per als docents
Helena López
La consellera d’Educació, Esther Niubó, presenta avui les novetats del curs 2026-2027, que comença marcat per una vaga educativa el primer dia de classe, un conflicte enquistat i una investigació oberta sobre qui va ordenar que els alumnes amb dificultats no participessin en les proves PISA, cosa que ha exclòs Catalunya de l’última edició de l’informe, els resultats del qual també es faran públics la setmana que ve.
Entre les novetats, com va avançar EL PERIÓDICO, hi ha l’increment de 500 aules d’acollida, que arribaran a 2.141, i la duplicació de les d’acollida intensiva, que passen de 27 a 45. En el mateix paquet de mesures, es dedicaran 50 dotacions a acollir alumnes d’FP Bàsica, novetat d’aquest curs, i s’incorporaran 50 docents per donar suport lingüístic als alumnes que surten de l’aula d’acollida i han de mantenir aquest acompanyament a l’aula ordinària.
La gestió de la complexitat a l’aula, amb més d’un 30% d’alumnes amb necessitats educatives, és una de les ferides obertes de l’escola que va marcar les vagues del curs passat, les negociacions i l’inici de curs. Coneixedora tant de la situació com del malestar que això genera en el conjunt de la comunitat educativa, una altra de les novetats del curs serà l’ampliació del programa de detecció de les necessitats educatives d’aprenentatge (APPA), que fins ara s’aplicava a 1r i 3r de primària i que a partir d’ara també s’aplicarà en 5è de primària.
A més, es reforcen els centres d’educació especial, amb l’increment de 204 places en ple debat sobre "els límits de l’escola inclusiva" i s’amplia el programa Benestar per estar bé (BxB) amb el desplegament de 28 psicòlegs que oferiran eines als docents per a la gestió de l’aula, amb l’objectiu de "promoure el benestar emocional, prevenir situacions de desgast professional i reforçar l’acompanyament en el desenvolupament de la seva tasca".
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