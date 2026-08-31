Aquest dilluns al matí
Un motorista de 38 anys mor després de ser envestit per un cotxe al carrer Aribau de Barcelona
La Guardia Urbana i els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del turisme, que es va donar a la fuga
El Periódico
Un motorista de 38 anys ha mort aquest matí després de ser envestit per un altre vehicle mentre estava aturat al carrer Aribau, a la confluència amb el carrer Mallorca, al districte de l'Eixample. L'home va ser traslladat a un centre hospitalari, on va acabar morint poc després.
Es dona la circumstància que el conductor del vehicle que ha topat amb el motorista ha fugit immediatament del lloc del sinistre, però ha estat detingut per una patrulla dels Mossos d'Esquadra a l'altura del carrer Aragó amb el carrer Bruc.
La Guàrdia Urbana ha detingut el conductor del turisme i l'investigaran com a autor d'un delicte de negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia, de conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues, d'abandonament del lloc del sinistre i d'un delicte d'homicidi imprudent.
Fins al lloc del sinistre es van desplaçar diverses dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana, que es va fer càrrec de les diligències per aclarir les causes del sinistre.
Amb aquesta víctima, ja són onze les persones que han perdut la vida en sinistres de trànsit a Barcelona aquest any.
L'Ajunatment de Barcelona expressa el seu condol i escalf a la família i les amistats de la víctima i reafirma el seu compromís de continuar treballant per reduir la sinistralitat viària i les víctimes dels sinistres de trànsit a la ciutat.
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- Miki Núñez es declara enamorat de Manresa amb Sara Roy a l'escenari
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Fuig d’Espanya, treballa a Austràlia i guanya 1.700 euros cada setmana
- Salvador Illa, President de la Generalitat: 'Catalunya té recursos per abordar un replantejament de l’àmbit educatiu
- Necrològiques del 30 d'agost de 2026
- «Sempre dic, de broma, que faig de corresponsal d’Aguilar de Segarra»
- A buscar bolets amb mapa: Alpina publica dues guies de Solsonès i Berguedà