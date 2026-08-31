L’‘era Ozempic’ no mata les dietes
El setembre dispara fins a un 40% les consultes per perdre pes
Dietistes i nutricionistes aprecien un interès creixent per aconseguir un bon estat de salut general. Els mètodes que prometen aprimar-se en poc temps, com la dieta ‘paleo’, la ‘keto’ o el dejuni intermitent, conviuen amb els fàrmacs.
«Cal tornar als bons hàbits sense convertir aquest mes en un càstig», diu una experta
Patricia Martín
Cada setembre és com l’Any Nou. Amb la tornada a la feina i les rutines arriben els bons propòsits: cuidar-se, deixar de fumar o apuntar-se al gimnàs. I, després dels excessos de l’estiu, es desperta l’anhel de perdre els quilos de més que s’han guanyat a l’estiu, de manera que sorgeix la febre per fer una de les múltiples dietes populars, o bé si més no menjar menys quantitat i més saludable. I els nutricionistes estan notant que aquest any continua l’interès en aquestes dietes, malgrat la popularització dels fàrmacs per aprimar-se, com l’Ozempic.
Ana Morales, psicòloga especialitzada en nutrició, explica que les consultes de persones preocupades per perdre pes augmenten habitualment al setembre entre un 25% i un 30%, i en els últims anys, com que s’escalonen les vacances, "la gent comença a tocar a la porta ja a l’agost". "En aquesta època és com si fossin els exàmens de recuperació i ens posem en mode restricció. Moltes persones volen compensar ràpidament el que han fet malament durant l’estiu i aquí comença el problema, que ens ho prenem com un càstig, com un ‘M’he portat malament’, ara he de menjar poc", descriu.
El nutricionista i divulgador Aitor Sánchez corrobora que les persones que acudeixen a la clínica que ell codirigeix, el centre de nutrició Aleris, per establir un pla d’alimentació després de l’estiu, augmenten entre un 30% i un 40%, tot i que no totes busquen fer dieta. "La gent en aquest període busca salut en general", explica. En aquest sentit, segons la seva opinió, l’extensió dels fàrmacs per a la diabetis i l’obesitat "no ha provocat una baixada en la pèrdua de l’interès per aprimar-se [amb mètodes tradicionals], ni moltíssim menys".
"Més aviat el que estem vivint és una convivència de perfils i d’abordatges", explica, amb referència al fet que algunes persones volen perdre pes amb els patrons tradicionals i els que s’injecten els medicaments amb prescripció mèdica busquen en els nutricionistes un "acompanyament" per evitar els efectes secundaris, prendre els nutrients necessaris malgrat la pèrdua de gana i evitar l’efecte rebot de quan deixin de prendre’ls.
I també Àlex Blasco, dietista nutricionista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, coincideix que "el setembre és com un segon gener". "Després dels excessos de les vacances, molta gent intenta compensar bruscament: canvia els horaris de son, augmenta de cop l’activitat física o fa restriccions molt severes amb el menjar", adverteix.
A més, no és un fenomen exclusivament espanyol. Enquestes realitzades en altres països europeus detecten també el desig d’aprimar-se després de l’estiu. Al Regne Unit, per exemple, un sondeig a 2.000 britànics realitzat el 2019 mostrava que el 57% tenia intenció de començar una dieta o una alimentació més saludable al setembre, perquè un percentatge similar indicava que s’havia guanyat pes durant les vacances. I a Itàlia les reserves de consultes dietètiques van registrar el 2025 un increment del 24%, el segon gran pic després de gener, quan el final del Nadal i l’inici d’Any Nou desperten els bons propòsits.
Guanyar tres quilos a l’agost
Segons la nutricionista Ana Cristina Pérez Urdaneta, per Nadal es guanyen, de mitjana, uns cinc quilos, i a l’agost uns tres, perquè "la gent confon relaxar-se amb afluixar els hàbits alimentaris". Segons la seva experiència, és habitual que fins i tot els pacients que acudeixen a la seva consulta i que al llarg de l’any han aconseguit adquirir un "metabolisme balancejat" també tinguin excessos a l’estiu i, "el que han guanyat, ho perden". En aquesta època, afegeix, és quan més de moda es posen les dietes miracle que prometen perdre en 15 dies els quilos guanyats: "La paleo, la keto, la de la pinya, la de llimona, el dejuni... Són infinites", enumera. Per a gent no iniciada, la dieta keto redueix al mínim els hidrats i prioritza greixos i proteïnes; la paleo busca imitar una alimentació basada en carn, peix, fruita, verdura i fruita seca, evitant ultraprocessats i cereals. El dejuni intermitent concentra els menjars en determinades franges horàries, mentre que les dietes de la pinya o de la llimona són plans molt restrictius que giren entorn d’aquests aliments i prometen una ràpida pèrdua de pes.
Les recomanacions
Però el problema, coincideixen els especialistes consultats, no són "els xiringuitos, les cerveses o els gelats" que es consumeixen a l’estiu, exemplifica Ana Morales, sinó voler perdre "tots els quilos de cop". "El cos, quan es posa a dieta, i més encara si és molt restrictiva, activa el mode supervivència i comença a lluitar per buscar menjar, per això venen ganes de menjar fins i tot coses que mai t’han vingut de gust. Tard o d’hora sucumbeixes i apareix la culpa, la sensació de fracàs. Llavors tornem a la dieta, un cercle que es va retroalimentant, amb ingestes exagerades dels aliments prohibits que emocionalment et poden deixar fet pols", resumeix.
Segons l’opinió de Morales, després de les vacances "cal tornar als bons hàbits, però sense convertir el setembre en el mes de càstig". "Les persones que tenen problemes amb el menjar han de planejar-se per què i, a partir d’allà, construir les noves rutines. Cal posar nom i cognoms a la situació perquè no és el mateix menjar perquè estàs trist, perquè tens problemes familiars o molt estrès. Cal treballar la part psicològica", explica.
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- L’espectacle de drons de diumenge de la Festa Major de Manresa serà un dels més grans que ha fet CroStars Aerial
- Un cotxe s’encasta contra sis vehicles estacionats a Manresa
- Mor a Uganda als 34 anys el rei més jove del món: va accedir al tron amb només tres anys
- El cardiòleg José Abellán alerta dels riscos d’un consum que l’OMS considera insegur fins i tot en petites quantitats
- Festa Major de Manresa 2026: què fer aquest dissabte 29 d'agost?
- Fuig d’Espanya, treballa a Austràlia i guanya 1.700 euros cada setmana