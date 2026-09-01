Previsió meteorològica
Aemet avisa de l’arribada de danes i més pluges de l’habitual a la tardor: «La temperatura de l’aigua és un ingredient que complica encara més les coses»
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Guillem Costa
La tardor meteorològica acaba de començar, però les condicions atmosfèriques continuen sent pròpies de l’estiu. La calor es mantindrà durant els pròxims dies i les temperatures fins i tot tornaran a pujar a partir de dijous. No obstant, la mirada dels experts ja està posada unes setmanes més endavant, quan el patró atmosfèric d’estabilitat pot canviar i deixar pas a pluges abundantsi fins i totinundacions greus.
José Luis Camacho, portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) avisa que el risc d’episodis de pluges torrencials i danes serà elevat al Mediterrani. «La situació s’anirà modificant així que avanci el setembre», assegura. «Els models de predicció setmanal preveuen un escenari de més inestabilitat a finals de mes, sobretot al sud-est d’Espanya», prossegueix el meteoròleg.
Però més enllà de les pluges que puguin arribar en poques setmanes, Camacho adverteix que a la tardor hi haurà episodis de precipitacions fortes. «El que ens falta saber és on, com i en quin moment, i com es dibuixarà exactament cada episodi», explica en conversa amb EL PERIÓDICO. De fet, els models a curt i mitjà termini, assenyalen que la tardor serà més «més plujosa del normal».
«La mitjana de setembre, octubre i novembre dona una alta probabilitat de precipitacions superiors al que indica la mitjana històrica», afirma Camacho. Tot i així, es pot assenyalar que aquests mapes ofereixen un càlcul general dels tres mesos sumats i no precisen encara quan poden passar els episodis més greus.
Combustible disponible
Un dels factors que pot contribuir a accelerar el fenomen és la temperatura de l’aigua del mar. El Mediterrani emmagatzema durant mesos bona part de l’energia acumulada a l’estiu i l’allibera progressivament durant els pròxims mesos. «Es tracta d’un ingredient extra que pot complicar més les coses; l’aigua del mar tindrà energia per afegir força i actuar com a motor d’aquests fenòmens», remarca Camacho.
En realitat, aquesta capacitat del Mediterrani per conservar la calor després de l’estiu és un dels elements que expliquen la violència assolida per alguns episodis de pluja tardorals.
De tota manera, el portaveu d’Aemet alerta que un Mediterrani molt càlid no implica automàticament que es produeixin pluges torrencials. «El fet que la temperatura de l’aigua sigui elevada és només un dels factors perquè hi hagi precipitacions abundants, però també fan falta sistemes dinàmics, depressions i fronts», exposa.
En cas que coincideixin una massa d’aire fred en altura, una circulació favorable i un Mediterrani encara molt càlid, és quan les precipitacions poden guanyar intensitat. Fins ara, aquests sistemes han afectat principalment el nord i nord-oest peninsular. «Al Cantàbric i Galícia ja hem tingut algunes passades de fronts, però al Mediterrani encara no», argumenta Camacho. Al Mediterrani, de moment, sí que s’han registrat fenòmens violents puntuals, però encara no s’ha configurat un episodi de pluja generalitzada associat a una dana.
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