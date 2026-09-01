Transport públic
Blindatge digital al metro
TMB imposa requisits de seguretat d’última generació que convertiran els 35 nous combois que adquirirà en fortaleses digitals davant atacs cibernètics externs. L’empresa Alstom prepara una oferta econòmica per aconseguir aquesta adjudicació, de 330 milions d’euros.
Judit Bertran
Ni la indústria ferroviària se salva de la tendència a l’augment en el nombre d’incidents de ciberseguretat i la seva complexitat. Sabent-ho, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha incorporat aquest extra de seguretat al plec de condicions per a l’adquisició de 35 nous trens amb un gran blindatge cibernètic, adaptat a les normatives europees més recents, com la directiva NIS2 o la Cyber Resilience Act (CRA), a fi de protegir els sistemes de control, tracció, fre i senyal de circulació davant d’atacs cibernètics externs que podrien comprometre el servei. L’empresa Alstom, segons va avançar EL PERIÓDICO, ja prepara una oferta econòmica per aconseguir aquesta adjudicació de 330 milions d’euros.
Segons va explicar TMB, cada vegada que es compren vehicles se’ls exigeix el màxim nivell de ciberseguretat, que es va perfeccionant licitació rere licitació. En concret, els últims combois encarregats, que podran arribar a funcionar de manera 100% automàtica sense personal a bord amb el sistema GoA4, tindran l’obligatorietat de poder ser supervisats i controlats a distància mitjançant canals de comunicació sense fil bidireccionals que donin ordres en remot amb una futura integració de fins a 27 funcions de telecomandament crític directes des del Centre de Control de Metro. Tot i estar preparats per anar de manera autònoma, en l’etapa inicial els trens operaran en el nivell d’automatització GoA2, és a dir, amb la presència de personal de conducció a la cabina i únicament amb l’acceleració, frenada i les parades de precisió automatitzades. Als plecs s’especifica que els nous combois hauran de tenir un disseny que permeti desmuntar fàcilment els elements exclusius de cabina per a la conversió final. I, gràcies a aquest sistema híbrid, es podrà allargar la vida útil dels combois, ja que TMB preveu actualitzar i adaptar l’automatització a altres línies com l’L2.
Davant la vulnerabilitat de l’automatització a ciberatacs, el plec del megacontracte exigeix aplicar una regla basada en normatives industrials i la xarxa amb un nivell de criticitat superior tractarà qualsevol dada procedent d’una zona de seguretat inferior com a "potencialment hostil". Així, tot i que un atacant aconseguís vulnerar els sistemes de menys importància com ara les pantalles d’informació, la seguretat interna li impediria totalment l’accés als comandaments del tren.
Protocols avançats
Totes les comunicacions tren-terra es protegiran amb els protocols avançats de seguretat i es prohibiran els considerats obsolets o insegurs, a més d’un xifratge concret per a dades confidencials, credencials i secrets. En cas de fallada total o parcial del sistema, s’implementarà una funció de socors que aïlli de manera automàtica la xarxa informàtica afectada, una funció que prevaldrà per sobre de qualsevol bloqueig electrònic i garantirà que el tren es pugui moure en conducció manual fins als tallers si cal. Els sistemes informàtics incorporaran programari antimaliciós corporatiu o mecanismes de control de llista blanca d’actius, i els equips registraran quins dispositius o usuaris accedeixen a la xarxa, quan i des d’on ho fan.
L’operativa té diversos expedients oberts de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat) per, presumptament, haver comès diverses infraccions greus al tenir desprotegides durant mesos nombroses dades confidencials.
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