Problemes burocràtics
El col·lapse en les cites d’Estrangeria eleva els preus en el mercat negre
Les dependències de la Policia Nacional a Catalunya han tramitat un 40% més de targetes d’identitat d’estrangers durant aquest estiu. La saturació provoca que les màfies cobrin als immigrants fins a 400 euros.
Les màfies fixen els preus en funció de la pressa que tingui el client
La resolució dels expedients podria agreujar encara més la situació
Pau Lizana Manuel
Ja fa temps que, per a molts immigrants, obtenir una cita en alguna comissaria de la Policia Nacional per registrar les empremtes i obtenir la Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE) s’ha complicat enormement. La falta de dates i hores disponibles en llocs propers al seu domicili, agreujada aquests mesos per l’allau de tràmits pendents de resoldre del procés de regularització extraordinària, ha portat moltes de les persones que necessiten renovar els permisos de residència a Espanya a pagar a plataformes irregulars per poder accedir al tràmit, tot i que es tracta d’un procés gratuït. Ara bé, si quan, ja fa alguns anys, aquestes màfies van començar a actuar –van col·lapsar el sistema digital de cites– el seu preu rarament superava els 50 euros, la saturació actual ha elevat els preus fins als 250 o 300 euros, segons casos recollits per EL PERIÓDICO, i fins als 400, segons denuncien algunes entitats socials.
Les xifres que maneja la Delegació del Govern a Catalunya reflecteixen l’augment de la demanda d’aquests tràmits. "Hem emès un 40% més de TIE durant aquest estiu respecte a l’any passat", va assegurar el delegat Carlos Prieto. El repunt, va detallar el delegat, es va produir entre l’1 de juliol i el 18 d’agost i s’ha pogut gestionar gràcies al "reforç d’hores extres i de caps de setmana" que fan els agents de les comissaries de la Policia Nacional. A més, segons va explicar Prieto, s’han començat a incorporar a Catalu nya funcionaris interins per fer front a l’alta demanda de tramitacions. En concret, es preveu que les pròximes setmanes s’hi acabin incorporant 66 persones.
Fonts de la mateixa delegació asseguren que la majoria de persones que acaben obtenint la seva TIE ho fan sense necessitat d’haver pagat per obtenir data i hora i, tot i que admeten que el procés de regularització ha generat una certa "tensió" en el conjunt del sistema, animen els afectats a no pagar per una cita que, remarquen, és gratuïta.
L’advocada especialista en Estrangeria, Marie Mateo, no obstant, adverteix que la desesperació dels seus clients quan necessiten renovar els permisos és tan gran que molts acaben decantant-se per recórrer a aquest mercat negre. "M’expliquen que es llevaven a la una o a les dues de la matinada o que feien que familiars busquessin cita tota l’estona, però que no han sigut capaços de trobar" data i hora, lamenta la lletrada. Les últimes setmanes, s’ha trobat que les màfies ja modifiquen el preu segons la celeritat amb què les persones necessiten accedir al tràmit. "Si la volen per a aquest mes, et costa 150 euros. Per a més endavant, 80", relata.
Altres testimonis parlen de quantitats encara més desorbitades. "Em van dir que si volia una cita per d’aquí dos dies em costava 350 euros, i que per a més endavant n’eren 200", explica un d’ells. És un colombià que va presentar la sol·licitud per renovar la seva TIE el novembre de l’any passat i que no va tenir la resolució favorable fins al mes de juliol. "En tot aquest temps em van bloquejar el compte del banc dues vegades", explica.
Finalment, després de consultar diverses opcions, es va haver de gastar 100 euros per obtenir una cita i posar fi a un calvari burocràtic que també li va complicar tràmits com modificar el padró després de canviar de pis. "Tinc amics que per culpa d’això s’han quedat sense feina", lamenta.
Per a l’advocada Mateo, a més, plou sobre mullat. El repunt dels preus s’ha donat abans que el gruix d’expedients del procés de regularització extraordinària que es va tancar el 30 de juny passat comptin amb una resolució definitiva. Amb aquest document a la mà, les persones que han accedit a la mesura han de sol·licitar la seva TIE –mitjançant una cita d’empremtes– en el termini d’un mes. Només a la província de Barcelona, això es tradueix en una mica més de 257.000 cites en comissaries si les sol·licituds que es van presentar es resolen favorablement, a les quals cal sumar almenys 47.000 tràmits més que va desbloquejar la delegació del Govern a Catalunya.
Retard de nou mesos
"Nosaltres arrossegàvem a la província de Barcelona un retard amb les oficines d’Estrangeria de, com a mínim, nou mesos", denuncia Mateo, que assegura que "si ara mateix la gent no compra les cites, no pot renovar els permisos". "S’ha de fer alguna cosa, perquè, si no, tot col·lapsarà", resumeix.
Les entitats socials que acompanyen aquestes persones en els seus tràmits, d’altra banda, no entenen com el reforç anunciat per la delegació no s’ha produït abans. Vicky Columba, portaveu de la plataforma Regularización Ya!, denuncia que es tracta d’"una qüestió de voluntat política". "El que no pot ser és que per una falta de l’Estat hi hagi gent que pugui caure en irregularitat administrativa o sobrevinguda", etziba Columba.
L’activista denuncia que el Govern no ho ha posat tot de la seva part per obtenir que la regularització funcionés. "Fa tot l’estiu que mirem d’endevinar el número de seguretat i mirem d’obtenir cita", diu. Assegura que s’han trobat amb persones que han arribat a pagar 400 euros per una cita prèvia.
Per a Columba, la solució passa per una mesura a priori senzilla: que les resolucions favorables tant de la regularització extraordinària com dels processos ordinaris d’estrangeria arribin als seus destinataris directament amb data, hora i lloc per prendre les empremtes i obtenir la TIE. En aquest sentit, la Delegació del Govern va posar en marxa a principis d’any una prova pilot a la comissaria de l’Hospitalet de Llobregat que utilitzava aquest sistema.
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