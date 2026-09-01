Crisi. Demanen «un gran acord»
ERC i els Comuns veuen insuficient el cessament
Sara González
Ni el cessament de la número dos d’Educació pel fiasco de les proves PISA ni les mesures anunciades ahir per Niubó són, a ulls d’ERC i Comuns, els socis del Govern, suficients per aturar la crisi oberta amb els docents. Els dos partits van assenyalar ahir els dèficits de gestió que, segons el seu parer, està patint l’Executiu de Salvador Illa en aquest àmbit i van reclamar més diàleg amb els sindicats i un "gran acord" estructural per rellançar el sistema educatiu a Catalunya. A les portes de l’inici del curs escolar, dimarts vinent i amb una jornada de vaga de professors ja convocada, Junqueras va qualificar d’insuficient la resposta de la conselleria davant la polèmica de les proves PISA, de les quals van quedar exclosos una part substancial de l’alumnat amb més dificultats. "Molt probablement d’aquí a una setmana, d’aquí a un mes o d’aquí a tres mesos els problemes que hi ha en l’àmbit de l’ensenyament hi continuaran sent i no haurem notat cap millora significativa pel fet que hagin destituït o fet dimitir algú", va advertir. També els Comuns van titllar de "fracàs" la gestió feta per la consellera. El portaveu del partit al Parlament, David Cid, va recordar que l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa "va advertir fins a set vegades" Catalunya perquè corregís l’error, una cosa que no va passar.
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