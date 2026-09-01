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SINISTRE

Un motorista mor després de ser envestit per un cotxe al carrer Aribau

Un agent de la Guàrdia Urbana sanciona un motorista per haver circulat per un carril bus de Barcelona, al maig. | ZOWY VOETEN

Un agent de la Guàrdia Urbana sanciona un motorista per haver circulat per un carril bus de Barcelona, al maig. | ZOWY VOETEN

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El Periódico

Barcelona

Un motorista de 38 anys ha mort aquest matí després de ser envestit per un altre vehicle mentre estava aturat al carrer Aribau, en confluència amb el carrer Mallorca, al districte de l’Eixample. L’home va ser traslladat a un centre hospitalari, on va acabar morint poc després. Es dona la circumstància que el conductor del vehicle que ha topat amb el motorista ha fugit immediatament del lloc del sinistre, però ha sigut detingut per una patrulla dels Mossos d’Esquadra a l’altura del carrer d’Aragó amb el carrer Bruc.

Conductor detingut

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La Guàrdia Urbana ha detingut el conductor del turisme i l’investigaran com a autor d’un delicte de negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia, de conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, d’abandonament del lloc del sinistre i d’un delicte d’homicidi imprudent. EFins al lloc del sinistre es van desplaçar diverses dotacions de la Unitat Central d’Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana, que es va fer càrrec de les diligències per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima, ja són 11 les persones que han perdut la vida en sinistres de trànsit a Barcelona aquest any .L’Ajuntament de Barcelona expressa el seu condol i calor a la família i amistats de la víctima i reafirma el seu compromís de continuar treballant per reduir la sinistralitat viària i les víctimes dels sinistres de tràfic a la ciutat.

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