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Niubó destitueix la número 2 i obre tres expedients pel fiasco de PISA
L’actual gerent de Drets Socials, Salut i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, rellevarà Teresa Sambola com a secretària general de la Conselleria d’Educació.
Helena López
La consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, va iniciar ahir la roda de premsa de presentació de les mesures per al nou curs escolar amb un "no serà l’inici de curs que hauríem volgut i esperat". No ho serà per la vaga convocada per dimarts vinent, primer dia de classe, i per la crisi de les proves PISA, encara oberta, que ha suposat que els resultats catalans no seran vàlids i, per tant, Catalunya no tindrà elements per saber si el nivell d’aprenentatge de l’alumnat ha millorat. D’entrada, Niubó va afrontar aquest fiasco anunciant la destitució de la seva número 2, la secretària general de la conselleria, Teresa Sambola, i expedients disciplinaris a tres treballadors del departament.
La consellera va explicar que les diligències prèvies obertes arran d’aquest lamentable episodi ja han acabat i que l’informe resultant proposa incoar expedients disciplinaris a tres persones: dos funcionaris del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu –òrgan que coordinava les proves i que ja no existeix– i a un alt càrrec de la conselleria. Es dona la circumstància que cap d’aquestes tres persones està en actiu en aquests moments.
"No minimitzem la gravetat del que ha passat; les persones que tenien el deure de supervisar les proves no van estar a l’altura. La responsabilitat és al departament i així ho assumim", va assegurar Niubó, que, tot seguit, va comunicar el relleu de Teresa Sambola "amb l’objectiu d’afrontar una nova etapa". El Govern aprovarà avui el nomenament de la psicòloga i pedagoga social Marta Clari com a nova secretària general de la conselleria, segons va avançar el diari Ara. Actualment Clari era gerent de l’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Incompliment greu
Niubó va especificar que aquest informe proposa incoar expedients disciplinaris a dues funcionàries del Consell que podrien haver incorregut en un presumpte incompliment greu de les seves obligacions i deures com a funcionaris públics i a una tercera, l’alt càrrec del departament, que podria haver incorregut, presumptament, "en una infracció lleu per actes i omissions" que constitueixen "descurança o negligència". ¿La negligència? Fer cas omís a les set advertències de l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa (INEE) de l’error en la mostra l’abril del 2025, quan les proves encara s’estaven realitzant i hi havia "marge de maniobra".
Catalunya va deixar fora de l’avaluació més del 23% dels estudiants seleccionats, una proporció que multiplica per més de quatre el màxim del 5% admès per l’OCDE. Dels 2.545 alumnes de 15 anys pertanyents als 51 centres de la mostra, 591 no van arribar a examinar-se: sis per una discapacitat física; 493 per necessitats de suport relacionades amb dificultats "cognitives, conductuals o emocionals"; i 92 per un domini insuficient de la llengua.
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