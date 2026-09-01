Accés a la universitat
Més de 4.100 alumnes es presenten a les PAU de setembre a Catalunya només a les proves que permeten apujar nota
Un total de 9.004 estudiants, 770 més que l’any passat, afronten des d’aquest dimecres els exàmens d’accés a la universitat que per última vegada tenen lloc aquest mes
El Periódico
Un total de 9.004 estudiants afrontaran des d’aquest dimecres i fins divendres la convocatòria extraordinària de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) a Catalunya, 770 més que el 2025 i la darrera que se celebrarà al setembre. A partir del curs vinent, aquesta convocatòria serà al juliol.
Del total, 4.187 estudiants de Batxillerat es presentaran únicament per examinar-se de matèries de la fase d’admissió, la part de les proves que permet apujar la nota amb què s’opta a una plaça universitària. Representen més de la meitat dels inscrits.
La xifra total de matriculats creix, a més, amb força respecte de l’any passat. Són 770 estudiants més que el setembre del 2025, quan s’hi van presentar 8.234, fet que suposa un increment superior al 9%.
Dels 9.004 inscrits, 7.659 procedeixen de Batxillerat i 1.345 de Cicles Formatius de Grau Superior. Entre els primers, a més dels 4.187 que faran exclusivament exàmens de la fase d’admissió, uns altres 3.472 faran la fase d’accés i alguna matèria d’admissió. Les dades facilitades per Universitats no permeten determinar quants d’aquests darrers van suspendre anteriorment, quants no van fer les proves al juny o quants tornen a examinar-se per millorar una qualificació prèvia.
L’augment de participació al setembre consolida una tendència que també s’està produint en la convocatòria ordinària. Les PAU de juny van assolir aquest 2026 un nou rècord de 45.743 matriculats, davant dels 44.388 de l’any passat. El 2024 van ser 42.535; el 2023, 41.671, i el 2022, 40.563. La tendència a l’alça es reprodueix així tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària.
22 tribunals a Catalunya
Els 9.004 estudiants de setembre es distribuiran entre 22 tribunals repartits per Catalunya. Barcelona concentrarà el volum més gran, amb 4.860 alumnes i 12 tribunals, mentre que a Bellaterra s’examinaran uns altres 1.860 estudiants repartits en quatre tribunals. A Tarragona hi haurà 971 estudiants; a Girona, 765, i a Lleida, 548. Aquestes tres ciutats disposaran de dos tribunals cadascuna.
Els exàmens se celebraran durant el dimecres 2, el dijous 3 i el divendres 4 de setembre. Els horaris de cada matèria es poden consultar a Canal Universitats.
Les notes, a partir del 16 de setembre
Els estudiants podran consultar els resultats de les proves a partir del 16 de setembre a través del Portal d’Accés a la Universitat. En el moment de consultar les notes també podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions.
La convocatòria d’aquest any tindrà, a més, un component històric: serà l’última PAU extraordinària que se celebri al setembre a Catalunya. A partir del 2027, la convocatòria extraordinària es traslladarà al mes de juliol, acostant-se així a la convocatòria ordinària de juny i avançant el calendari per als estudiants que necessitin una segona oportunitat o vulguin millorar els seus resultats.