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Previsió meteorològica

Temps a Catalunya avui dimarts: una nova jornada de xafogor a Barcelona i altres comarques anticipa una pujada de les temperatures

Aquest estiu s’ha catalogat com el més càlid en capital catalana des que es tenen registres

Una pujada de temperatures posa fi a l’estiu més càlid de la sèrie històrica

42oC per iniciar el setembre: la calor extrema no se n’ha anat encara

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Patricia López Avilés

Barcelona

Malgrat el final de l’estiu meteorològic aquest dimarts 1 de setembre, els termòmetres a Catalunya continuen per sobre dels 30 graus en molts punts de la comunitat autònoma. I és que, després d’un cap de setmana de tranquil·litat atmosfèrica i nits més fresques, els valors han registrat un nou repunt durant el començament de la setmana.

De fet, segons les últimes dades compartides per l’Observatori Fabra de Barcelona, aquest estiu s’ha catalogat com el més càlid a la ciutat des que es tenen registres. Com indiquen, entre juliol i agost s’han comptabilitzat 76 dies amb temperatures que han superat els 30 graus i 43 han sigut consecutius.

A més, recalquen que aquest any els mesos d’abril i juliol també s’han posicionat com els més calorosos des del començament de les observacions oficials.

Temperatures a l’alça

Així mateix, la calor continuarà durant aquest setembre: Catalunya començarà el primer dia del mes sota la influència de dorsal anticiclònica de les Açores que afavorirà una nova pujada dels valors. En conjunt, les màximes rondaran els 30 oC, però podrien superar-se en alguns punts del Pirineu i Ponent.

Segons el Meteocat, a la costa de Barcelona i Tarragona s’espera una jornada de sol i vergonya amb nits tropicals i, fins i tot, tòrrides en algunes ubicacions. Al contrari, a l’interior de la comunitat autònoma els núvols cobriran el cel durant tot el dia. És més, al matí podrien desenvolupar-se algunes precipitacions al terç sud, però seran de poca intensitat i acumularan quantitats poc abundants d’aigua.

S’esperen pluges

El vent bufarà fluix en general, tot i que es registraran ratxes puntualment fortes al prelitoral sud i a Ponent.

A partir del migdia, començaran a desenvolupar-se núvols grisos al Pirineu i al Prepirineu que podrien deixar algun xàfec en aquests sectors. En general, seran de magnitud feble però podrien anar acompanyades de tempesta i calamarsa.

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Tot i així, els termòmetres continuaran pujant fins al cap de setmana, quan arribaran al seu punt més àlgid.

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