85.000 professors arrenquen el curs amb la vaga en marxa
Els docents van tornar ahir a l’escola amb l’aturada del primer dia de classe a l’horitzó. Educació defensa que ha complert el 96% de les millores pactades.
Helena López
Comença el compte enrere per a l’inici del curs amb la reincorporació ahir als seus llocs de treball dels 85.052 mestres i professionals del sistema, 1.103 més que el curs passat fruit de les últimes negociacions sindicals. Un retorn marcat per la convocatòria d’una vaga per al primer dia de classe que avui dia es manté i es presenta imparable, a l’espera de com acabi la reunió prevista per a demà entre la consellera, Esther Niubó, i la Ustec, d’una banda, i la CGT, de l’altra, les dues principals organitzacions convocants de l’aturada.
Ahir també es va celebrar la primera reunió de la taula de seguiment del pacte educatiu –del qual la Ustec i la CGT es van desmarcar–, a la qual va assistir la mateixa consellera per desitjar un bon curs als representants de CCOO, la UGT i Professors de Secundària (Aspepc). Davant seu, Niubó va posar en valor el compliment del "96% del que s’ha pactat". En un comunicat posterior a la reunió, el departament va remarcar que més de la meitat de les mesures ja estan "tancades" o van "més avançades" en el calendari. "Anem a bon ritme, els acords que vam firmar s’estan complint i el full de ruta de l’acord es compleix", va assenyalar Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa.
CCOO va valorar positivament el compliment dels acords i la UGT va demanar "celeritat" en la retribució dels estadis. Professors de Secundària (Aspepc), per la seva banda, va aplaudir la limitació de l’ús de la IA per als menors de 14 anys, tot i que va advertir que algunes mesures són "cosmètiques" perquè "no ataquen l’arrel del problema d’un sistema educatiu en fallida".
Crítiques a la número dos
El Govern també va aprovar ahir el nomenament de Marta Clari com a nova secretària general de la Conselleria d’Educació i FP, en substitució de Teresa Sambola, destituïda del càrrec després del fiasco de PISA. Psicòloga i pedagoga social, la nova número dos de Niubó era actualment gerent de l’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Entre les seves responsabilitats a l’Administració local, ha sigut responsable de Cultura del Districte de Nou Barris, gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona i gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona. Entre el 2019 i el 2023 va ocupar la gerència de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament, estructura de la qual depenia el Consorci d’Educació de Barcelona. Un perfil "molt de gestió" que no pocs docents veuen amb reticència, en no comptar amb experiència a les aules. "És psicopedagoga. Ens hauria agradat que hi hagués una persona que hagués trepitjat les aules, que conegués la realitat, el dia a dia, i que sabés què és la diversitat a les escoles i instituts", va resumir el portaveu d’Aspepc, Ignasi Fernández.
A la roda de premsa per presentar el curs escolar, Niubó va confessar dilluns que no és l’inici de curs que haurien volgut, "sobretot després de l’esforç fet el curs passat". Un esforç que la consellera va concretar en la creació d’un nou "complement de millora del sistema educatiu de Catalunya", un plus de 700 euros anuals per a tots els docents. Una part molt important del professorat considera aquest esforç insuficient, com reflecteix el fet que més de 39.500 docents van rebutjar el preacord en la consulta organitzada per la Ustec i la CGT. La majoria va votar per seguir amb les protestes "fins a assolir un canvi real". Per això s’ha pres la decisió d’intensificar el cicle de mobilitzacions i convocar una aturada el primer dia de classe.
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