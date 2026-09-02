La climatització d’algunes promocions públiques falla i deixa els pisos a 30 ºC
Veïns dels blocs municipals de Baró de Viver i Torre Baró han suportat altes temperatures aquest estiu a l’espera de reparacions en el sistema d’aerotèrmia.
Jordi Ribalaygue
El termòmetre marca 30 ºC dins d’un dels 49 pisos de titularitat pública d’un bloc del barri de Baró de Viver. "De vegades ha arribat a 32 ºC", puntualitza la inquilina. L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (Imhab), dependent de l’Ajuntament, va instal·lar un sistema d’aerotèrmia en aquell mateix edifici al juny. Ha de proporcionar aire fred a les llars, a més de calefacció i aigua calenta. No obstant, la refrigeració no funciona: hi ha veïns que han deixat d’encendre l’aparell després que se’ls entollés el terra i d’altres no han arribat a posar-lo en marxa, dissuadits pels tècnics a l’espera d’unes reparacions que han quedat pendents durant unes setmanes asfixiants.
"Quin estiu estem passant", esbufega la veïna del domicili que supera la temperatura de confort. Al llarg de l’angoixa per la canícula, ha mirat de refrescar les habitacions deixant oberts el balcó i la porta que dona al replà, però amb prou feines ha trobat alleujament: "Vaig reclamar que m’ofegava amb aquestes calors i, després d’insistir-hi, el patronat [en referència a l’Imhab] va portar uns pingüins, però no refreden i em vaig haver de comprar un ventilador".
De la mateixa manera que se’n van lliurar a veïns que van tenir un contratemps similar a l’Illa Glòries, els climatitzadors portàtils s’han repartit en una quinzena de pisos de Baró de Viver, que tenien equips d’aire condicionat fins fa menys de tres mesos. "No ens van donar a triar i ens van obligar a treure’ls per l’aerotèrmia, ens van dir que no eren compatibles, però a ningú ens funciona", es queixa la inquilina, que enyora l’aparell desmuntat.
"No és un luxe"
En una altra promoció de protecció oficial, aquesta a Torre Baró, també es declaren desarmats davant del temps xafogós d’aquest estiu. "Ha sigut duríssim... La climatització és una necessitat, no un luxe", postula una veïna de la finca, on l’aerotèrmia arrossega fallades des del 2023, poc després que els domicilis s’adjudiquessin. Arran d’una reclamació de la comunitat, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va concloure el 2024 que la resposta de l’Imhab havia sigut "insuficient" per arreglar la instal·lació, i va instar l’organisme a "garantir la producció d’aigua calenta, calefacció i refrigeració als habitatges".
En contrast amb les queixes, l’Imhab defensa que les incidències amb l’aerotèrmia "s’atenen amb màxima celeritat" i destaca que treballa per "actualitzar els sistemes de climatització dels pisos, així com per millorar l’aïllament i ventilació dels edificis".
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Els 6 hàbits que indiquen que tens un coeficient intel·lectual alt
- El Mònaco, expulsat a França, podria oferir 500.000 dòlars per disputar la Lliga Adriàtica
- Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla