Nova via legal
Decisió pionera sobre multireincidència: Barcelona aconsegueix la presó provisional per a un lladre que acumula 34 condemnes fermes
És la primera resolució en què s’acorda una mesura cautelar demanada per l’Ajuntament a partir de la nova llei de Multirreincidència
Manuel Arenas
El Jutjat de guardia de la Secció d’Instrucció del Tribunal de Instància de Barcelona ha decretat presó preventiva per un home, detingut el 26 d’agost per la Guàrdia Urbana, que acumula 34 condemnes fermes per delictes contra el patrimoni.
Es tracta d’una decisió judicial rellevant, ja que l’Ajuntament de Barcelona assegura que és la primera resolució a la ciutat que acorda la mesura cautelar de presó provisional sobre la base d’una petició efectuada per l’Ajuntament de Barcelona, personat en virtut de la modificació introduïda recentment per la llei orgànica 1/2026, de 8 d’abril, que estableix que les entitats locals poden exercir l’acció penal pels delictes de furt previstos en el Codi Penal.
Després de la seva detenció dimecres passat a la platja del Somorrostro per uns fets que, presumptament, podien descriure’s com un delicte menys greu de furt, la Unitat d’Investigació de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en coordinació amb el Grup d’Intel·ligència i Anàlisi de Dades dels Mossos d’Esquadra, va analitzar Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona la personació del consistori com a acusació.
El detingut va passar a disposició judicial el 27 d’agost i es va incoar un procediment de diligències urgents davant el Jutjat de guàrdia corresponent de la Secció d’Instrucció del Tribunal de Instància de Barcelona.
Alt risc de reincidència
D’acord amb el perfil delinqüencial, elaborat pels especialistes dels Mossos d’Esquadra en el marc del pla Kampai de lluita contra la delinqüència persistent a Catalunya, el detingut presentava un alt risc de reincidència, acumulant un gran nombre de condemnes fermes per delictes contra el patrimoni al llarg de la seva trajectòria delictiva. A més, els fets delictius s’han produït de manera reiterada en una mateixa zona de la ciutat de Barcelona.
Per aquesta raó, durant la vista, els serveis jurídics de l’Ajuntament de Barcelona van sol·licitar que s’acordés la presó provisional, atenent el risc de reiteració delictiva i l’impacte significatiu que aquests fets generen en la convivència i en la percepció de seguretat de la ciutadania, així com l’afectació directa que comporten per als comerços, l’activitat econòmica.
El jutjat ha apreciat que els fets poden ser subsumits en el tipus agreujat de furt per multireincidència introduït per la llei orgànica 1/2026, de 8 d’abril, i que, atès l’alt risc de reiteració delictiva apreciat, resulta necessària l’adopció de la mesura cautelar de presó provisional.
Tant el Ministeri Fiscal com l’Ajuntament de Barcelona ja han presentat els seus respectius escrits de qualificació provisional, qualificant els fets com un delicte menys greu de furt (subtipus agreujat) comès en grau de temptativa, de l’article 235.1.10 del Codi penal en relació amb els mateixos articles 234.1, 16 i 6 reincidència.
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