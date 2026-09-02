Informe de Ctesc
La dependència creix a Catalunya: gairebé 50.400 persones esperen atenció malgrat el rècord de beneficiaris
El sistema ja atén 249.063 persones, un 75% més que fa deu anys, però la llista d’espera va augmentar un 13,8% el 2025
El reconeixement del grau triga una mitjana de 209 dies i el Ctesc adverteix que l’envelliment dispararà encara més la demanda
Catalunya recupera les ajudes perquè les persones amb discapacitat comprin productes que millorin la seva autonomia
Europa Press
El nombre de beneficiaris del sistema d’atenció a la dependència ha passat de 142.474 persones el 2015 a 249.063 el 2025, cosa que suposa un increment del 74,8%, segons recull la Memòria socioeconòmica i laboral del 2025 del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc).
Els recursos destinats a la promoció de l’autonomia personal han augmentat, en el mateix període, en 204,3 milions d’euros, fins a situar-se en 2.465,9 milions d’euros; només entre el 2021 i el 2025, aquesta partida ha crescut en 678,2 milions, un 37,9% més, informa el Ctesc en un comunicat d’aquest dimecres.
Els beneficiaris han passat de 142.474 a 249.063 en una dècada, mentre la llista d’espera supera ja les 50.000 persones.
El Consell assenyala que el creixement del sistema coincideix amb un augment de les persones en espera per accedir a l’atenció: El 2025 va acabar amb 50.378 persones en llista d’espera del sistema d’atenció a la dependència, un 13,8% més que l’any anterior.
El pressupost destinat a dependència arriba als 2.465 milions d’euros
A Catalunya es triguen 209 dies, gairebé set mesos, a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l’any anterior, mentre que el temps transcorregut entre l’obtenció del grau i la resolució del programa individual d’atenció (PIA) ha baixat en 23 dies, fins als 73 dies.
Realitat demogràfica
El Ctesc apunta que l’evolució de l’atenció a la dependència coincideix amb una «transformació demogràfica» que inclou l’augment de l’esperança de vida, l’envelliment progressiu i la baixa natalitat.
La Memòria recull que l’índex d’envelliment de Catalunya se situa en el 148,4 % –la població de 65 anys i més supera en un 48,6% la menor de 15 anys–; l’esperança de vida és de 84,24 anys, i la taxa de dependència global és del 49,3%.
La comunitat acumula 7 anys consecutius de creixement natural negatiu, mentre el creixement de la població es deu principalment al saldo migratori.
La demanda anirà a més
El Ctesc assegura que l’envelliment comportarà «una demanda més elevada» de serveis de cures, atenció sanitària i suport domiciliari, així com d’habitatges accessibles i serveis comunitaris que facilitin l’autonomia personal i permetin a les persones romandre en el seu entorn habitual.
Així mateix, la creixent demanda de cures planteja «reptes» en la conciliació de la vida personal i laboral, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, i té implicacions sobre el mercat de treball i l’organització de serveis públics.
El Consell defensa abordar els reptes demogràfics de forma «transversal i anticipativa», integrant les dimensions econòmica, laboral, social i territorial.
La Memòria planteja «incorporar la perspectiva demogràfica» en les polítiques econòmiques i laborals per anticipar l’impacte dels canvis en l’estructura de la població sobre el mercat de treball, la disponibilitat de talent, la demanda de serveis i les necessitats de protecció social.
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