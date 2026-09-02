La Mercè estrenarà escenari familiar al Port Olímpic
Barcelona celebrarà la patrona amb el colofó pirotècnic al costat de la mar, amb Shanghai com a ciutat convidada i nous escenaris i espectacles.
Gisela Macedo
La Mercè 2026 se celebrarà del 23 al 27 de setembre i arribarà amb novetats, com un pregoner especial, una ciutat convidada inèdita i un Piromusical que aquesta vegada mirarà cap a la mar. L’Ajuntament presentarà la programació completa les pròximes setmanes, però això és el que s’ha avançat fins ara.
El pregó.
Serà un homenatge al comerç de barri i serà a càrrec el dimecres 23 d’Antoni Falgueras, mestre cellerer i quarta generació al capdavant de l’històric Celler de Gelida, a Sants. Nascut a Barcelona el 1948, és una referència del món del vi a Catalunya.
El Piromusical.
El canvi més sorprenent és que el piromusical no es farà, com és tradició, al costat de la Font Màgica de Montjuïc. Aquesta vegada els focs es llançaran des de la zona de platges del Bogatell i Nova Icària. El canvi podria continuar durant les pròximes edicions de la Mercè, ja que les obres de la Fira s’allargaran fins al 2029. La banda sonora portarà la firma de Josep Montero, cantant i principal figura creativa d’Oques Grasses, amb una selecció d’estils diversos i una presència destacada de la música en català. La mescla i el disseny sonor seran a càrrec de Marçal Cruz, de l’estudi Oido; Pirotècnia Igual sincronitzarà els focs amb la música.
Les Glòries i el Port Olímpic.
La festa major tindrà activitats a tots deu districtes, amb escenaris nous en llocs com ara la plaça de les Glòries, la plaça de Sarrià i la plaça de Comas. L’objectiu de l’Ajuntament és repartir la celebració i acostar-la als barris. Així, les Glòries s’incorpora al festival Mercè Arts de Carrer amb propostes familiars i per a tots els públics el dijous 24. També hi haurà activitats familiars al Port Olímpic, un altre dels espais que s’incorporen a la celebració. El consistori fa temps que mira de recuperar aquesta zona per a les famílies barcelonines i continua treballant per fer-la més pròxima al públic local, després de reformar més de 20.000 metres quadrats d’espai públic i eliminar els locals de lleure nocturn.
El Park Güell.
El dijous 24 arribarà una de les propostes singulars d’aquesta edició: un gran espectacle al Park Güell, coproduït per l’Ajuntament i la Generalitat. La proposta combinarà música, dansa i cultura popular amb elements contemporanis per commemorar l’Any Gaudí i el centenari del Park Güell. Hi participaran agrupacions de cultura popular de Barcelona, entre les quals els esbarts de la ciutat. L’espectacle es tornarà a representar el dissabte 26.
El Correfoc.
El correfoc de la Mercè tornarà enguany al passeig de Gràcia, per quart any consecutiu, i estrenarà una nova Porta de l’Infern, que es convertirà en el punt de partida del recorregut de foc. Serà un dels moments destacats de la jornada del dissabte 26, quan el passeig s’omplirà de diables, dracs i altres bèsties.
Shanghai, ciutat convidada.
Shanghai serà la ciutat convidada d’honor. És la primera vegada que una ciutat asiàtica rep aquesta distinció, coincidint, a més, amb el 25è aniversari de l’agermanament entre Barcelona i Shanghai. Per això vindrà a la capital catalana una delegació xinesa formada per més d’un centenar d’artistes, amb circ, dansa, música tradicional, acrobàcies i pirotècnia, que formaran part de la programació de les festes.
El cartell.
La imatge d’aquesta Mercè porta la firma de l’artista visual barcelonina Cinta Vidal. El cartell proposa una Barcelona construïda des de diferents perspectives, amb espais com la Catedral, la basílica de la Mercè o la plaça del Rei integrats en una mateixa composició. La il·lustració reuneix referències als deu districtes i afegeix un onzè element simbòlic dedicat a Palestina. També incorpora objectes vinculats a la festa, com unes espardenyes, una setrillera o una coca.
Concerts i horaris.
De moment, la previsió és que els concerts de la Mercè no es quedaran afectats per les obres de la Fira i mantindran els escenaris habituals. El programa complet amb els artistes, localitzacions i horaris, però, es donarà a conèixer oficialment les pròximes setmanes.
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