Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim a ManresaCan JorbaCurs escolarKids&Us ManresaICLLligues Catalanes de Bàsquet
instagramlinkedin

Final de l’estiu

La pujada de les temperatures deixarà valors «molt intensos» per al setembre però sense arribar a onada de calor

Aemet activa avisos grocs i taronges davant l’augment de les temperatures i l’arribada de pols en suspensió

Una tardor més plujosa i amb risc de danes: «La temperatura de l’aigua és un ingredient que complica encara més les coses»

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Guillem Costa

Barcelona

Després de dues setmanes amb temperatures bastant contingudes dins del context de l’estiu, la calor torna a ser protagonista en bona part d’Espanya. L’entrada d’una massa d’ aire càlid i sec, que ja es percep en molts punts des d’aquest dimecres provocarà un ascens progressiu de les temperatures, amb valors especialment alts entre dijous i divendres.

L’Aemet (Agència Estatal de Meteorologia), que ha activat avisos grocs i taronges a diverses zones, adverteix que l’episodi anirà acompanyat a més de pols en suspensió i d’una forta insolació, dos factors que contribuiran a disparar encara més les temperatures. Tot i que els valors seran «molt elevats» per a començaments de setembre, la previsió apunta que l’episodi es quedarà per sota dels criteris necessaris per ser considerat una onada de calor.

A les valls de la meitat sud peninsular s’arribarà als 36 graus, mentre que a la vall del Guadalquivir es podran superar els 39. També farà calor a la vall de l’Ebre, en zones del nord-est i a l’interior de Mallorca, on els termòmetres es mouran entorn dels 35 graus.

40 graus

Segons els pronòstics, dijous serà un dels dies més calorosos i es poden depassar els 40 graus al sud. «L’arribada d’aire càlid des del sud intensificarà les temperatures sobretot a l’ oest i el nord de la Península», confirmen des de l’Aemet.

La calor també farà acte de presència durant la nit. Les temperatures mínimes es mantindran per sobre de l’habitual i s ’esperen nits tropicals (registres que no baixen dels 20 graus), una cosa poc comuna al setembre, al sud i al Mediterrani.

La situació, a partir de divendres, serà més incerta, ja que l’evolució de la dana situada al sud-oest de la Península podria afavorir un augment de la nuvolositat i de la inestabilitat, amb possibilitat de tempestes i abundant pols en suspensió.

Tot i així, amb la previsió actual, les temperatures encara podrien continuar pujant a l’àrea mediterrània i al Cantàbric, amb més de 38 graus en alguns punts de l’est d’aquesta última zona. També es podrien superar els 40 graus a la vall de l’Ebre. En canvi, a través de l’oest de la Península començarà a entrar aire més fresc procedent de l’Atlàntic, cosa que afavorirà un descens de les temperatures.

Final de la calor

És a partir de dissabte vinent quan es preveu que la calor comenci a baixar de forma més clara, primer a l’oest i després al Mediterrani. Però de tota manera, els valors registrats seguiran per sobre de la mitjana durant aquestes primeres setmanes de setembre.

Notícies relacionades

Es pot assenyalar que aquest episodi també augmenta el risc d’incendi forestal. Les condicions seques, la calor intensa i la possibilitat de tempestes amb poca precipitació elevaran el perill a molts territoris d’Espanya.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carles Vilajosana, de Castellnou de Bages, la víctima del crim del carrer Sant Jaume de Manresa
  2. Els Mossos identifiquen dues persones per l'apunyalament mortal a Manresa
  3. Apunyalament mortal a Manresa: els Mossos investiguen la mort d’un veí de Castellnou de Bages al carrer
  4. Crim de Manresa: què en sabem fins ara de l'apunyalament a Carles Vilajosana?
  5. Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
  6. Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
  7. L’enginyer Xavier Blay, pare de la pregonera de Manresa, serà acomiadat a Sitges
  8. Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política

Google i Apple canvien el nom del llac Ontario pel de ‘llac Amèrica’

Google i Apple canvien el nom del llac Ontario pel de ‘llac Amèrica’

Sanitat retira diversos productes per aprimar perquè contenen sibutramina, un supressor de la gana no autoritzat pels seus efectes adversos greus

Sanitat retira diversos productes per aprimar perquè contenen sibutramina, un supressor de la gana no autoritzat pels seus efectes adversos greus

Les cinc carreres amb nota de tall de 5 i alta ocupació

Les cinc carreres amb nota de tall de 5 i alta ocupació

La pujada de les temperatures deixarà valors «molt intensos» per al setembre però sense arribar a onada de calor

El sedentarisme afecta de manera diferent a homes i dones universitaris, segons un estudi d'UManresa

El sedentarisme afecta de manera diferent a homes i dones universitaris, segons un estudi d'UManresa

El Pont millora l'entorn de l'institut-escola per seguretat i per facilitar la mobilitat

El Pont millora l'entorn de l'institut-escola per seguretat i per facilitar la mobilitat

Igualada commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb Jaume Clotet com a protagonista de l’acte institucional

Igualada commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb Jaume Clotet com a protagonista de l’acte institucional

Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya

Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya
Tracking Pixel Contents