Final de l’estiu
La pujada de les temperatures deixarà valors «molt intensos» per al setembre però sense arribar a onada de calor
Aemet activa avisos grocs i taronges davant l’augment de les temperatures i l’arribada de pols en suspensió
Una tardor més plujosa i amb risc de danes: «La temperatura de l’aigua és un ingredient que complica encara més les coses»
Guillem Costa
Després de dues setmanes amb temperatures bastant contingudes dins del context de l’estiu, la calor torna a ser protagonista en bona part d’Espanya. L’entrada d’una massa d’ aire càlid i sec, que ja es percep en molts punts des d’aquest dimecres provocarà un ascens progressiu de les temperatures, amb valors especialment alts entre dijous i divendres.
L’Aemet (Agència Estatal de Meteorologia), que ha activat avisos grocs i taronges a diverses zones, adverteix que l’episodi anirà acompanyat a més de pols en suspensió i d’una forta insolació, dos factors que contribuiran a disparar encara més les temperatures. Tot i que els valors seran «molt elevats» per a començaments de setembre, la previsió apunta que l’episodi es quedarà per sota dels criteris necessaris per ser considerat una onada de calor.
A les valls de la meitat sud peninsular s’arribarà als 36 graus, mentre que a la vall del Guadalquivir es podran superar els 39. També farà calor a la vall de l’Ebre, en zones del nord-est i a l’interior de Mallorca, on els termòmetres es mouran entorn dels 35 graus.
40 graus
Segons els pronòstics, dijous serà un dels dies més calorosos i es poden depassar els 40 graus al sud. «L’arribada d’aire càlid des del sud intensificarà les temperatures sobretot a l’ oest i el nord de la Península», confirmen des de l’Aemet.
La calor també farà acte de presència durant la nit. Les temperatures mínimes es mantindran per sobre de l’habitual i s ’esperen nits tropicals (registres que no baixen dels 20 graus), una cosa poc comuna al setembre, al sud i al Mediterrani.
La situació, a partir de divendres, serà més incerta, ja que l’evolució de la dana situada al sud-oest de la Península podria afavorir un augment de la nuvolositat i de la inestabilitat, amb possibilitat de tempestes i abundant pols en suspensió.
Tot i així, amb la previsió actual, les temperatures encara podrien continuar pujant a l’àrea mediterrània i al Cantàbric, amb més de 38 graus en alguns punts de l’est d’aquesta última zona. També es podrien superar els 40 graus a la vall de l’Ebre. En canvi, a través de l’oest de la Península començarà a entrar aire més fresc procedent de l’Atlàntic, cosa que afavorirà un descens de les temperatures.
Final de la calor
És a partir de dissabte vinent quan es preveu que la calor comenci a baixar de forma més clara, primer a l’oest i després al Mediterrani. Però de tota manera, els valors registrats seguiran per sobre de la mitjana durant aquestes primeres setmanes de setembre.
Es pot assenyalar que aquest episodi també augmenta el risc d’incendi forestal. Les condicions seques, la calor intensa i la possibilitat de tempestes amb poca precipitació elevaran el perill a molts territoris d’Espanya.
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