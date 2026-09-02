Del 15 al 24 de setembre
Els 600 anys del foc i la pirotècnia a Tarragona, protagonistes d'una Santa Tecla 2026 amb més de mig miler d'actes
La festa major tindrà actuacions extraordinàries dels Diables i el Drac de Sant Roc, a més de les cites més emblemàtiques i tradicionals del calendari
Tarragona reconeix els portants dels Gegants Moros i els Negritos com a Perpetuadors de Santa Tecla 2026
Polèmica a Tarragona per les goteres a la Casa de la Festa després del violent temporal
Jan Magarolas
Gairebé sense temps després de les passades festes de Sant Magí, el calendari festiu de Tarragona marca l'arribada de la Festa Major de Santa Tecla, que enguany serà del 15 al 24 de setembre. Durant nou dies, més de 500 actes: així ho ha presentat aquest dimecres l'Ajuntament de Tarragona, en un programa on el foc serà el protagonista indiscutible gràcies als 600 anys de presència de la pirotècnia a la ciutat, així com l'aniversari rodó dels Gegants Moros.
L'acte s'ha dut a terme a la Casa de la Festa amb l'excusa de tenir la presència de les figures dels Gegants de la ciutat, objecte del cartell i la imatge gràfica d'enguany. Una ubicació que, a més, ha estat recentment l'objecte de la polèmica per part de les entitats del Seguici Popular, després que les pluges torrencials del passat 24 d'agost provoquessin importants goteres a l'equipament on es desen i s'exposen els elements festius. En aquest sentit, la consellera de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos (PSC), ha assegurat que les peces es troben "en el mateix estat" que abans dels aiguats i que no hi ha hagut conseqüències.
Entre la programació presentada avui, i que tindrà inici aquest mateix dimecres en els actes previs, però el dia 15 de setembre dins del programa, destaquen les propostes musicals i la forta presència de les activitats organitzades per les entitats. En total, 513 actes explicats en un programa de més de 100 pàgines, i amb els dies forts del 21 al 24 de setembre, amb les celebracions més multitudinàries i tradicionals, com el Pregó, la Baixada de l'Àliga, les diades castelleres, la Professó i el Correfoc.
El foc, protagonista absolut
De la mà del Ball de Diables de Tarragona i del Drac de Sant Roc, enguany se celebraran els 600 anys de foc festiu a la ciutat, des de la documentació trobada del segle XV d'una primera referència de l'entremès de Sant Miquel. És per això que la pirotècnia tindrà una especial rellevància en aquesta Santa Tecla, començant per una actuació commemorativa dels Diables infantils a l'ermita de la Mare de Déu de la Salut, el 13 de setembre.
Les cercaviles a l'antiga tindran una especial rellevància. El dia 19 també hi haurà una sortida especial dels Diables per recuperar el vincle amb la Sociedad Cultural La Artesana, entitat d'ideologia liberal democràtica que va gestionar el ball entre el 1876 i el 1886. Aquesta actuació recrearà l'ambient de les sortides dels Diables al segle XIX, respectant la configuració de l'època, sense Llucifer, Diablessa ni timbals.
El Drac de Sant Roc organitzarà una cercavila de foc a l'antiga el dia 17 amb pirotècnia a l'estil primitiu i una representació excepcional de la llegenda de Sant Jordi. Enguany, la 42a Mostra de Folklore Viu, organitzada pel Ball de Serrallonga, tindrà la figura de Joana de Serrallonga i el paper de la dona en la cultura popular de rerefons.
Un any més, la música en tots els seus sentits tindrà un paper essencial dins del programa de Festes, tant en el seu aspecte més popular i tradicional, amb actuacions de gralles i la presència dels grups de cultura popular, com amb els grans concerts preparats. Xavier Gonzàlez, tècnic de Cultura de Tarragona, ha explicat que els dies amb els principals concerts seran el 12, el 19 i el 22 de setembre, quan hi haurà simultàniament 7, 8 i 4 escenaris diferents repartits per la ciutat, respectivament.
Concerts i propostes musicals
En aquest sentit, el parc del Francolí repetirà enguany com un espai important de les festes i amb l'objectiu de descentralitzar els actes. El dia 18, hi haurà allà unes actuacions especials amb Fades i Svetlana; i el dia 19, hi actuaran el grup tarragoní Sodi, Buhos i Les Gamberres. També Sensoria i altres ofertes tindran el parc del nord de la ciutat com a ubicació.
Un dels plats forts de la programació musical serà el retorn, després de l'èxit de l'any passat, de la revetlla de bandes. Enguany, amb la participació de les dues bandes de Carlet (País Valencià), junt a la Banda Unió Musical de Tarragona, que protagonitzaran una 'batalla' musical amb les peces més actuals però també amb els pasdobles més festius. Gonzàlez ha especificat la singularitat d'aquest acte, "ja que difícilment les dues bandes de Carlet, una població de 15.000 persones, es posen d'acord per tocar juntes".
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