Accés a la universitat
Un poema d’Octavio Paz i un text sobre el llenguatge sexista donen inici a la repesca de les PAU, les últimes al setembre
Un total de 9.004 estudiants afronten des d’aquest dimecres i fins divendres la convocatòria extraordinària de selectivitat a Catalunya, 770 més que el 2025
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Cristina Sebastián
Un total de 9.004 estudiants s’han presentat a la convocatòria extraordinària de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) a Catalunya, dels quals més de 4.000 es presenten unicament a les proves que permeten apujar nota. La fase extraordinària ha començat aquest dimecres amb l’examen de Llengua Castellana i Literatura i finalitzarà divendres vinent amb les últimes proves de la fase d’admissió, corresponents a assignatures com Literatura Castellana, Història de l’Art o Química.
La jornada d’aquest dimecres ha inclòs també la prova de Llengua Estrangera, on els alumnes poden triar entre Anglès, Alemany, Francès o Italià. Finalment, en la fase d’admissió hi ha els exàmens de Física i Geografia entre altres assignatures.
Sexisme lingüístic i llenguatge inclusiu
La comprensió lectora de l’examen de Llengua Castellana i Literatura s’ha basat en un fragment del llibre ‘Género gramatical y discurso sexista’ de María Márquez, centrat en el sexisme lingüístic i en la relació entre el llenguatge i la realitat social.
En relació amb aquest tema, en l’apartat de l’expressió escrita els estudiants han hagut de reflexionar sobre la possible relació entre l’ús del llenguatge i les desigualtats de gènere. Havien d’elaborar un text defensant la seva posició sobre si la llengua pot reproduir comportaments o idees sexistes i valorar fins a quin punt modificar determinats usos lingüístics pot ajudar a avançar cap a una societat més igualitària.
Octavio Paz en l’apartat literari
En l’apartat de saber literari, el protagonista ha sigut el mexicà Octavio Paz i el seu poema ‘Decir: hacer’, en el qual l’autor reflexiona sobre la relació entre la poesia, el llenguatge i la realitat, i sobre la capacitat de les paraules per convertir-se també en una forma d’acció.
A partir del poema, els alumnes havien d’identificar el seu tema principal i explicar el significat d’alguns dels seus versos, a més d’analitzar com està construït el text. La prova també els demanava reconèixer diferents recursos literaris fets servir per Paz, com el paral·lelisme, l’antítesi, l’anàfora, la personificació o el quiasme.
Consulteu aquí l’examen de Llengua Castellana i les seves correccions. La resta d’exàmens d’aquest dimecres es poden consultar aquí.
Els resultats dels exàmens es podran conèixer el 16 de setembre. La convocatòria extraordinària de les PAU d’aquest any serà l’última que se celebri al setembre. A partir de l’any vinent s’avançaran els exàmens al mes de juliol perquè els estudiants que es presentin puguin conèixer els resultats abans del mes d’agost i, per tant, puguin començar el curs universitari com la resta d’alumnes.
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