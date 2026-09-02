Canvi climàtic
Ho confirma el Meteocat: l’agost s’ha posicionat com el mes més càlid registrat a Catalunya
La institució ha registrat anomalies mensuals de més de 3,5 °C.
Una tardor més plujosa i amb risc de danes: «La temperatura de l’aigua és un ingredient que complica encara més les coses»
Una pujada de temperatures posa fi a l’estiu més càlid de la sèrie històrica
Patricia López Avilés
El canvi climàtic està causant estralls a escala mundial: els casquets polars s’estan fonent i el nivell del mar està pujant. A més, en algunes regions els fenòmens meteorològics extrems i les inundacions són cada vegada més freqüents, mentre que en d’altres es registren onades de calor i sequeres.
Fenòmens com El Niño, que implica aigües més càlides de l’usual al Pacífic, té un 69% de probabilitat de ser el més fort des que hi ha registres, segons adverteix l’Oficina Nacional d’Administració Oceànica i Atmosfèrica (NOAA, en anglès) dels Estats Units. Per als països a la seva zona d’impacte, això implica condicions més seques i un hivern més càlid de l’usual, tot i que també «pluges i possibles inundacions» al sud del país nord-americà.
La temperatura del mar
A més, com indica la informació de l ’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet),al llarg d’aquesta tardor s’esperen precipitacions més fortes i més dianes a tot el Mediterrani, a causa de les altes temperatures que ha arribat al mar durant l’estiu.
La temperatura màxima històrica registrada a la boia de Ports de l’Estat del mar de Barcelona ha vorejat els 30oC durant els pics de calor de l’estiu.
Però això no és tot, en condicions normals, la temperatura superficial del Mediterrani sol descendir al finalitzar l’agost, però després d’un estiu de rècord a Espanya, els valors del litoral continuaran pujant al llarg dels primers dies del mes.
El mes més càlid
I és que l ’ agost s’ha posicionat a Catalunya com el mes més càlid des que es tenen registres. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat),per segon mes consecutiu s’han registrat valors rècord a la comunitat autònoma: el vuitè mes de l’any ha experimentat anomalies mensuals de més de 3,5oC en punts de la Catalunya Central, litoral i prelitoral.
Recalquen que el mes ha superat amb escreix els registres del 2003 i 2002i en zones de Barcelona com el Maresme o el Baix Llobregat l’anomalia tèrmica ha sigut de 3,6oC i de 3,9oC a Osona.
És més, relaten que aquesta anomalia ha sigut fruit d’una dorsal anticiclònica persistent que va afectar el Mediterrani.
La calor continua
Segons dades de l ’Observatori Fabra de Barcelona, tot i que a la capital catalana sigui el segon agost més càlid de la sèrie, per sota del del 2003, tampoc s’ha salvat de la calor extrema: s’han registrat 76 dies amb màximes per sobre dels 30oC, 43 dels quals van ser consecutius del 19 de juny al 31 de juliol, i fins al 20 d’agost únicament un dia el mercuri va baixar dels 30oC.
Quant a les pluges, agost ha presentat una distribució irregular de precipitació: el mes ha sigut molt plujós en zones del litoral de Tarragona i al Prepirineu i Pirineu Occidental, on han arribat a registrar tempestes i xàfecs.
De moment, sembla que el mes de setembre continua en la mateixa línia, amb els termòmetres a l’alça i la mirada posada en els fenòmens meteorològics que poden derivar de l’augment de les temperatures marítimes.
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