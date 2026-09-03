Fauna
Catalunya rebrà més ibis guiats per un ultralleuger
La migració assistida des d’Europa repetirà parada als Aiguamolls de l’Empordà i 15 exemplars ampliaran la població d’aquesta espècie amenaçada a la zona.
Guillem Costa
La jove població d’ibis ermità a Catalunya continuarà creixent. Amb el final de l’estiu, arriba també la migració de moltes aus, que, després d’haver-se reproduït, emprenen un llarg que els portarà fins a les zones d’hivernada. No obstant, els exemplars d’ibis ermità que viuen a Europa, tots ells reintroduïts després que l’espècie extingís al continent, encara no tenen interioritzada de manera natural la ruta migratòria.
Per aquesta raó, durant els seus primers desplaçaments necessiten aprendre el camí. Els responsables de WaldrappTeam, l’equip austríac que des de fa anys treballa en la recuperació d’aquesta espècie, van crear un sistema de migració assistida en el qual els ibis joves segueixen un ultralleuger tripulat pels seus cuidadors.
Aquest any, la ruta tornarà a passar per l’Alt Empordà, un territori situat en un «punt estratègic del recorregut» i on el projecte de recuperació de l’espècie ja ha donat els primers fruits. En concret, els ultralleugers aterraran a l’aeroclub d’Ordis. Però aquesta escala no serà com les altres del viatge, sinó que tindrà una conseqüència directa sobre la població catalana: 15 dels ibis que participen en aquesta migració es quedaran al recinte de Torre Mornau i s’incorporaran al projecte de conservació impulsat per la Fundació Alive i la Generalitat. D’aquesta manera, es reforçarà el nucli d’exemplars establert als Aiguamolls de l’Empordà.
Els ibis que ja viuen allà fa tot just uns mesos que estan volant en llibertat, després d’estar prop d’un any en un període d’adaptació durant el qual dormien dins de les gàbies. Ara es desplacen lliurement per la zona i ja es pot afirmar que Catalunya té una nova espècie d’au. De moment, la mortalitat ha sigut baixa i la majoria dels individus continuen amb vida. L’objectiu final del projecte és que un dia decideixin criar en aquest territori.
Ruta migratòria
«L’elecció de l’Empordà no és casual, ja que la comarca se situa enmig de la ruta migratòria que connecta les àrees de reproducció europees amb les zones d’hivernada més al sud», ha afirmat Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica del Govern. Amb els 15 nous ibis, es busca augmentar les possibilitats que el grup es consolidi i, a llarg termini, pugui integrar-se en una població autosuficient i fins i tot migratòria de forma autònoma.
La data exacta d’arribada del grup a l’aeroclub d’Ordis no es pot concretar amb exactitud, ja que el vol i la durada de la parada depenen de les condicions meteorològiques. La Fundació Alive i el WaldrappTeam treballen amb una planificació flexible per decidir el moment adequat.
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