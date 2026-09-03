La facultat de Farmàcia de la UB s’instal·larà a Esplugues el 2032
Els terrenys no estan inclosos en l’àmbit del PDU del campus, però s’ubiquen en una pastilla urbanística contigua.
Àlex Rebollo
"Esplugues es converteix en ciutat universitària". D’aquesta manera va celebrar ahir l’alcalde d’Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, que la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona (UB) s’ubicarà al seu municipi. Més enllà dels avanços en la redacció del Pla Director Urbanístic (PDU) del futur Campus Clínic a la Diagonal, aquesta va ser la gran novetat que les diferents autoritats implicades van donar a conèixer ahir. La nova facultat se situarà en una parcel·la del carrer de Sant Mateu, 2-6 i 8.
Es tracta d’una ubicació estratègica que li permetrà conviure amb el Campus de Salut Clínic-UB, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, el Parc Científic de Barcelona i hospitals de referència com Sant Joan de Déu en una àrea en la qual el Govern projecta el desenvolupament d’un pol biomèdic de referència a Europa. La idea és que també es pugui relacionar amb el Campus de Bellvitge de l’Hospitalet i la infraestructura sanitària que també es projecta en el seu entorn.
L’acte va comptar també amb la participació del rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, que va reivindicar el paper de la farmàcia com "un motor de canvi econòmic fonamental al nostre país". Guàrdia va insistir que la nova seu haurà d’assumir la "necessitat imperiosa" de "reordenar i obrir sectors de treball que fins ara hem cultivat poc".
Esforç i beneficis
Més enllà de la mera investigació i aposta per la salut, Guàrdia va posar d’exemple la logísticadel fàrmac com un d’aquests sectors i ho va considerar "un dels grans reptes que té una estructura moderna de país". En aquest sentit, el rector de la UB també va recordar que la farmàcia en l’àmbit hospitalari és "extraordinàriament important i cara" i que és un factor del qual "no podem prescindir" i per al qual tots els esforços per ser més efectius "generaran un benefici".
A més, Guàrdia també va voler reivindicar i treure pit de la capacitat d’acord i l’aposta per la innovació que es genera des del sector públic: "Quan algú digui que les institucions públiques no són capaces de construir projectes sòlids, recordi’ls el dia d’avui", va dir. En aquesta línia, el rector va explicar que la Facultat de Farmàcia a Esplugues, un projecte que fa tres anys no estava contemplat, es convertirà en la primera peça que "podem incloure al Campus Clínic". Els terrenys de la nova facultat no estan inclosos en l’àmbit del PDU del campus, però s’ubiquen en una pastilla urbanística contigua.
Segons el calendari previst, les obres començaran a finals de l’any 2029 i el nou edifici entrarà en funcionament el curs 2032-2033, amb una superfície d’uns 12.000 metres quadrats.
L’arribada a Esplugues permetrà a la facultat de Farmàcia abandonar unes instal·lacions obsoletes de fa 70 anys. Fonts vinculades al pla urbanístic expliquen que al juliol es va firmar el protocol amb l’Ajuntament d’Esplugues per a la cessió dels terrenys i que ara queda acabar de concretar la forma jurídica que consolidi la cessió, un procés que s’ha de materialitzar en el primer trimestre del 2027.
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