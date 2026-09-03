Tragèdia ferroviària
La fractura del carril, principal anomalia detectada per la Guàrdia Civil en la seva inspecció de l’accident d’Adamuz
L’informe situa la primera ruptura en el punt quilomètric 318+681 de la Via I i descriu una fractura transversal completa en una zona de soldadura, amb despreniment d’un fragment del rail
Pilar Cobos
Una fractura completa del carril apareix com la troballa més rellevant en l’arrencada de la seqüència de danys analitzada per la Guàrdia Civil després de l’accident ferroviari d’Adamuz. L’acta d’Inspecció Tècnica Ocular elaborada per especialistes del Servei de Criminalística, firmada el 29 de juliol passat, identifica expressament aquesta ruptura com la «primera anomalia» detectada durant l’examen de la infraestructura.
Com ha transcendit fins al moment, l’anomalia es localitza al carril dret de la Via I, en el punt quilomètric 318+681. La inspecció es va realitzar entre el 19 i el 21 de gener del 2026, i l’accident va tenir lloc el 18 de gener. Abans d’arribar a aquest punt, els agents van realitzar un reconeixement visual del tram precedent sense observar, segons recull el document, «anomalies rellevants» en els principals elements de la via.
Una fractura completa en una soldadura
La Guàrdia Civil descriu una fractura transversal completa que va provocar la pèrdua de continuïtat del perfil ferroviari i la separació dels seus extrems. El carril situat després de la ruptura va quedar a més girat cap a la dreta i desprès de les seves fixacions, mentre que un fragment irregular d’uns 32 centímetres va aparèixer separat sobre el balast.
L’informe situa la fractura en la unió soldada entre dos cupons de carril i denomina «fractura originària» al denominat Punt d’Interès A1. A partir d’aquest lloc, la inspecció documenta danys successius en travesses, elements de subjecció i altres components de la infraestructura.
L’acta no estableix que la fractura sigui la causa de l’accident
L’acta té caràcter d’inspecció tècnica ocular i documenta els indicis trobats sobre el terreny. Per tant, tot i que identifica aquesta ruptura com la primera anomalia observada, no estableix que la fractura sigui la causa de l’accident, una qüestió que correspon determinar al conjunt de la investigació tècnica i judicial.
No obstant, recolza la hipòtesi central de la investigació, que apunta des dels inicis a la ruptura del carril com a causa del descarrilament del tren Iryo, que va impactar amb un Alvia que circulava en aquells moments en sentit contrari. L’anàlisi de les causes es troba a l’espera de conèixer els resultats d’altres proves rellevants com les anàlisis de laboratori dels carrils fracturats.
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