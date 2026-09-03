L’‘americanització’ de l’Església de Lleó XIV
Amb l’arribada de Robert Prevost al Vaticà s’ha disparat el protagonisme dels Estats Units en càrrecs de responsabilitat de la Santa Seu
Irene Savio
Roma sempre ha sigut un lloc on el poder s’exerceix sense aixecar la veu. Un nomenament, un sopar, una fundació que obre una oficina o una universitat que guanya pes. Els senyals solen semblar inconnexos fins que, de sobte, dibuixen una tendència. Al Vaticà se’n comença a percebre una amb claredat: el protagonisme creixent dels Estats Units. No es tracta només que el primer Papa nord-americà de la història, Lleó XIV, hagi alterat els equilibris tradicionals. Al seu voltant es consolida una xarxa d’influència política, acadèmica, econòmica i mediàtica, en part també vinculada a organitzacions conservadores.
Els moviments se succeeixen. Només al juny el Vaticà va anunciar el nomenament de la mexicano-nord-americana María Montserrat Alvarado, vinculada a l’ecosistema del catolicisme conservador nord-americà, com a nova directora del Dicasteri per a la Comunicació de la Santa Seu, un càrrec que assumirà a partir de l’1 de novembre. Al juliol, l’arquebisbe Salvatore Cordileone (San Francisco) i el bisbe Edward Lohse (Michigan) van ser elegits membres del Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica, el màxim òrgan judicial de l’Església catòlica.
A l’agost, Lleó XIV va incorporar nous consultors del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, entre els quals hi ha tres persones vinculades als Estats Units: Emmanuel Katongole, sacerdot i professor de Notre Dame; Kathryn A. Koch, presidenta i CEO de Trust Company of the West, a Los Angeles, i Clemens Sedmak, director del Nanovic Institute de Notre Dame. De la mateixa manera, al febrer, els Legionaris de Crist, organització ultraconservadora sota l’autoritat de la Santa Seu, van elegir tres persones de nacionalitat nord-americana com a consellers generals (de sis).
La influència també es disputa en el terreny de la comunicació i la cultura. La cadena nord-americana EWTN, considerada des de fa anys el gran altaveu del catolicisme conservador -assegura que arriba a més de 435 milions de llars amb televisió en més de 160 països i territoris-, compta amb una de les estructures periodístiques catòliques permanents més grans de Roma (també integra les agències del grup ACI i CNA). Tant és així que el diari francès Le Monde l’ha arribat a qualificar com una mena de «Fox News catòlic», una comparació que resumeix tant la seva potència com la línia editorial. EWTN és, a més, el mitjà en què la mateixa Alvarado ha exercit fins ara de presidenta i directora d’operacions.
La universitat és un altre dels espais on aquest pes es fa visible. Dos dels centres acadèmics més influents de l’Església a Roma, la Pontifícia Universitat Gregoriana i l’Angelicum, estan dirigits per nord-americans: Mark Andrew Lewis i Thomas Joseph White, respectivament. A això s’hi suma la projecció creixent d’universitats nord-americanes a la ciutat de diverses maneres. Per exemple, la Universitat de Villanova, on va estudiar Robert Prevost, inaugurarà la pròxima temporada universitària de bàsquet amb un torneig a la capital italiana que inclourà una missa a la basílica de Sant Pere i una audiència amb el Papa, mentre que el North American College, organització encarregada de formar sacerdots i futurs bisbes nord-americans durant els estudis romans, acaba d’elegir Dan Westermann (Lansing) com a nou director espiritual.
Un Estat dins de l’Estat
Els diners són una altra de les grans palanques d’aquesta influència. La Papal Foundation, una influent organització benèfica nord-americana que dona suport directament a les prioritats del Papa i de la Santa Seu, va anunciar recentment la concessió de més de 15 milions de dòlars per finançar 144 projectes en 75 països, la distribució de fons més gran dels seus 38 anys d’història. L’organització sufragarà escoles, hospitals, orfenats i infraestructures seguint les prioritats marcades pel Vaticà. Tot plegat ja ha portat diversos observadors a concloure que els nord-americans no només estan «estenent la seva influència» a Roma, sinó que, en alguns àmbits, també actuen «com un Estat dins de l’Estat».
En una entrevista concedida precisament a Le Monde, el president de Papal Foundation, Ward Fitzgerald, ho admetia obertament. Segons va reconèixer Fitzgerald, l’arribada de Robert Prevost al tron de sant Pere ha facilitat les coses als grans filantrops nord-americans. «Lleó ens comprèn. Comprèn la importància de la captació de fons i, sobretot, com funciona el capitalisme. És nord-americà, sap com funciona. Ha estat al Perú i ha vist el que fundacions com la nostra poden fer per ajudar els països amb més dificultats», va explicar Fitzgerald.
Pastor universal
La presència nord-americana també ha guanyat terreny en l’àmbit de la diplomàcia. L’ambaixador nord-americà davant la Santa Seu, Brian Burch, es va convertir en símbol d’aquesta tendència quan Lleó XIV va decidir sopar amb ell el 4 de juliol passat, poques hores després de tornar de l’illa italiana de Lampedusa, per celebrar la festa nacional nord-americana, un gest poc habitual en la diplomàcia vaticana.
La incògnita és quina repercussió tindrà tot plegat en l’ideari del Vaticà i de l’Església catòlica en conjunt. El mateix Lleó ha intentat rebaixar el pes de la seva nacionalitat. Quan l’NBC li va preguntar per aquesta qüestió, Lleó XIV va afirmar que sent un «gran amor» pels Estats Units, però que primer és Papa i després nord-americà. «Sento un gran amor pels EUA, però entenc que la meva missió té una dimensió molt important, que és ser pastor d’una Església universal», ha dit recentment.
A més, el cert és que, almenys de moment, Lleó XIV s’ha mantingut bastant a prop de les idees del difunt Francesc en molts temes, en particular en la defensa dels migrants i en el discurs social que van marcar el pontificat de Francesc. Això no elimina la paradoxa evident: mentre el Papa discrepa públicament d’algunes polítiques de Washington, la influència nord-americana sobre les estructures de poder de l’Església -els donants, les universitats, els mitjans de comunicació i les organitzacions- viu un moment de gran expansió.
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