Localitzat el cadàver d’un nadó dins d’una bossa a la Mina
Els Mossos d’Esquadra van trobar el cos sense vida de l’infant a dins d’un embolcall tacat de sang al replà d’un bloc del barri situat a Sant Adrià de Besòs.
Jordi Ribalaygue
El cadàver d’un nadó abandonat va ser localitzat embolicat en una bossa ahir al migdia dins d’un bloc del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els Mossos d’Esquadra van informar que el cos sense vida es va trobar en un replà d’una de les comunitats del bloc del carrer Llevant.
La policia va rebre avís d’una bossa tacada de sang dins d’una escala de l’edifici. Els agents es van personar a l’immoble i van trobar el cadàver d’un nadó dins de l’embolcall.
La comitiva judicial es va dirigir al lloc dels fets. Els Mossos van obrir una investigació, sense que ahir constessin detinguts. Per la seva banda, veïns de la zona consultats per EL PERIÓDICO, van explicar que el cos era dins d’una bossa d’escombraries i que el va trobar la dona que s’encarrega de la neteja de l’escala. Segons assenyalen algunes fonts, el paquet era al celobert de l’edifici, on donen les finestres dels habitatges d’un dels grans blocs característics de la Mina.
Altres fonts afirmen que s’ha localitzat just a l’entrada de la porteria. Segons aquesta versió, la treballadora ha assegurat que ha obert la bossa i ha vist que el nadó malferit encara mantenia un fil de vida i respirava, mentre agonitzava, i ha mort instants més tard.
"S’ha emportat un ensurt de mort", expliquen residents dels voltants. "S’ha trobat la bossa i l’ha vist estrany –precisen–. Xorrejava sang i li ha donat la curiositat de mirar endins". Els agents han continuat efectuant indagacions a l’escala durant la tarda. Un parell de vehicles estacionats a la rambla de Camarón de la Isla, davant el portal, delatava la presència policial. "Els veïns de l’escala estan destrossats", comenten a la zona.
Un altre cas a Santa Bàrbara
La Policia Nacional va detenir a València una parella pel presumpte homicidi d’un nadó de 18 mesos desaparegut fa uns dies a Santa Bàrbara (Montsià). Els Mossos d’Esquadra van inspeccionar un habitatge a la localitat tarragonina per buscar proves sobre el cas.
L’avi del nadó va presentar una denúncia per la desaparició. La casa que s’ha registrat a Santa Bàrbara està precintada des del cap de setmana passat, després de trobar-se una trentena de gossos dins, alguns d’ells morts i altres desnodrits.
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal
- Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»
- Carles Vilajosana, de Castellnou de Bages, la víctima del crim del carrer Sant Jaume de Manresa
- Crim de Manresa: què en sabem fins ara de l'apunyalament a Carles Vilajosana?
- Marina Casas, professora de català al Brasil: 'A l'altra banda de l'Atlàntic, coneixen el català gràcies a la música o sèries com 'Merlí'