Tornada a l’escola
Acaba sense acord la reunió entre Ustec i Educació: la vaga del primer dia de classe a Catalunya continua vigent
La portaveu del sindicat majoritari a l’escola catalana, Iolanda Segura, ha tornat a fer una crida al conjunt dels docents a afegir-se a la vaga del dia 8
Helena López
Després de la reunió d’aquest dimarts de la taula de seguiment de l’acord amb CCOO, UGT i Professors de Secundària, en la qual Niubó va defensar el compliment del 96% dels acords firmats –entre els quals destaca el complement salarial de 700 euros per al conjunt dels docents–, la consellera s’ha reunit aquest dijous amb Ustec, el sindicat majoritari, que va rebutjar afegir-se a l’acord després d’organitzar una consulta al conjunt del professorat en què 39.502 docents es van mostrar favorables a continuar amb les mobilitzacions.
La reunió ha acabat sense acord, per la qual cosa la portaveu d’Ustec, Iolanda Segura, ha tornat a fer una crida al conjunt dels docents a afegir-se a la vaga del dia 8, que segueix vigent, amb l’objectiu de «forçar la reobertura de les negociacions».
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