1,2 milions de nens en risc es queden sense beca menjador
L’oenagé Educo calcula que el dinar gratuït per a tot l’alumnat de l’escola pública costaria 6.166 milions per curs, el 0,37% del PIB espanyol.
O. P.
L’organització en defensa de la infància Educo calcula que 1,2 milions de nens a tot Espanya –més de la meitat de l’alumnat que està en situació de risc de pobresa– tornaran a l’escola la setmana que ve sense accés a beques menjador. Per a una part de la infància, el dinar escolar garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Educo fa més d’una dècada que reivindica que el menjador sigui part del dret a l’educació i, per tant, universal i gratuït.
La iniciativa, en cas que s’implantés, implicaria, segons càlculs de l’entitat, un cost de 6.166 milions per curs, cosa que representa el 0,37% del PIB d’Espanya. "Pot semblar una xifra alta, però aconseguir-ho és qüestió de voluntat política", va defensar ahir la directora general d’Educo, Pilar Orenes, durant la presentació de l’informe Tornada a l’escola, ¿tornada al menjador?
El menjador universal i gratuït és una potent eina per lluitar contra la pobresa infantil. Segons l’última enquesta de condicions de vida de l’INE, la taxa Arope –que mesura el risc de pobresa o exclusió social– és del 33% entre els menors de 16 anys. És a dir, aproximadament un de cada tres menors de 16 anys està en risc de pobresa o exclusió social.
Gran part dels nens i nenes vulnerables que no reben beca menjador cursa l’ESO. El problema rau en la falta de menjadors als instituts. Tot just dos de cada 10 centres públics que imparteixen secundària tenen menjador davant el 75% dels concertats i privats.
"Tot i que en moltes comunitats els sistemes de beques inclouen secundària, les famílies d’alumnes d’instituts en els quals no hi ha menjador es veuen excloses de poder sol·licitar aquestes ajudes", va afegir la responsable d’Educo. Però és bastant probable que les famílies que obtenen una beca menjador a primària continuïn necessitant-la a secundària, una etapa obligatòria i clau per al creixement i l’aprenentatge. "Des d’Educo demanem que tots els nens, nenes i adolescents de qualsevol context socioeconòmic i curs, tinguin accés al menjador escolar", va remarcar Orenes.
Les diferències territorials són molt significatives, circumstància que genera unes desigualtats clares entre la infància que viu en una comunitat autònoma o en una altra. En alguns territoris, la taxa d’alumnat que rep ajuts s’aproxima molt a la taxa d’infància que viu en risc de pobresa. En d’altres, la distància entre els dos indicadors és considerablement superior a la mitjana.
Les diferències més grans es donen a Melilla, Ceuta, Múrcia, Extremadura i Castella-la Manxa, que combinen altes taxes de pobresa infantil i percentatges molt reduïts d’alumnat beneficiari d’ajuts de menjador. En canvi, Galícia i el País Basc presenten una relació més pròxima entre la dimensió de la vulnerabilitat i l’abast dels ajuts.
Grup intermedi
A Catalunya, el 32% dels menors es troba en risc de pobresa o d’exclusió social, mentre que les ajudes de menjador arriben només al 19% dels alumnes. Amb aquesta diferència de 13 punts percentuals, Catalunya –juntament amb les Canàries i la Comunitat Valenciana– se situa en el grup intermedi, amb uns percentatges destacables d’alumnat becat però amb altes taxes de pobresa infantil.
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