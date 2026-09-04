Vaga indefinida des del maig
La vaga de les biblioteques de Barcelona es prolongarà durant el setembre i l’ajuntament mostra la seva «voluntat d’acord»
El consistori barceloní aspira a un pacte amb els sindicats per unificar el model salarial de les biblioteques i posar fi a la vaga indefinida
CONTEXT |
«Seguim amb la vaga indefinida»: els treballadors de les biblioteques de Barcelona reprenen les protestes i reclamen millors condicions
Àlex Rebollo
Encara no s’entreveu un final pròxim al conflicte obert entre l’Ajuntament de Barcelona i les biblioteques de la ciutat, que mantenen una vaga indefinida des del 26 de maig. Després de la manifestació de l’1 de setembre davant la Sagrada Família i els dubtes generats sobre el marc de les negociacions, el govern local ha reiterat la seva «total voluntat d’arribar a un acord» en el marc d’aquest front. Ho ha dit el regidor de Cultura i Indústries Creatives de Barcelona, Xavier Marcé, que ha insistit que es tracta d’un servei «molt ben valorat per la ciutadania», per la qual cosa «cal donar la importància que té a la feina que fan els treballadors de les biblioteques».
Precisament, els sindicats que lideren el comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, CGT i la Intersindical, critiquen que la «falta de negociacions» per part del consistori i ja al juny van anunciar que portarien el conflicte laboral al Departament de Treball per a la seva intermediació. El govern local ja ha avançat que la setmana vinent tenen prevista una reunió sota la conciliació de Treball i que la previsió és que «difícilment es resolgui» llavors el conflicte, però que aspiren a fer postures en pròximes convocatòries. Per al comitè, això no implica que les negociacions estiguin obertes i retreuen que l’última reunió entre les dues parts es produís el 16 de juny passat.
Durant la protesta del passat dia 1 es van arribar a tancar 37 de les 41 biblioteques municipals de Barcelona. Aquest estiu, aproximadament una de cada quatre biblioteques ha hagut de tancar per falta de personal suficient per mantenir l’atenció al públic, una situació que amenaça de prolongar-se. El dia 14 de setembre, els treballadors de les biblioteques celebraran una nova assemblea en la qual es decidiran els passos a seguir.
Els orígens del conflicte
Tot i que el conflicte va esclatar entre l’abril i el maig d’aquest any, les seves arrels es remunten molt més enrere. L’any 2001 es va crear el Consorci de Biblioteques de Barcelona, que està integrat per l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació. Des d’aleshores, això ha suposat que hi hagi un doble model salarial, ja que entorn d’un 30% de la plantilla ha funcionat i funciona sota les condicions de la Diputació de Barcelona, mentre que el 70% restant ho fa amb les del consistori.
Amb els anys, cada administració ha anat aplicant les seves respectives millores. La Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes ja van assenyalar el 2021 que era incompatible amb el marc legal mantenir aquesta dualitat. És a dir, que tots els empleats tinguessin «un únic conveni de referència» i que aquest sigui ser el conveni general de l’ajuntament, tal com ha remarcat també el mateix Marcé.
Després d’això, un altre dels orígens del conflicte es troba en el nou acord de condicions de l’Ajuntament de Barcelona 2025-2028, firmat pels tres sindicats majoritaris al consistori (CCOO, CSIF i UGT) amb el govern municipal de l’alcalde Jaume Collboni i al qual es va oposar la CGT, un dels sindicats que integren el comitè de les biblioteques. Aquest acord, que va entrar en funcionament al febrer defineix les condicions laborals d’uns 15.000 empleats municipals. En el cas de les biblioteques, l’executiu local és que el comitè s’adhereixi per posar fi a la doble escala salarial i unificar les condicions dels treballadors.
Aquest moviment, no obstant, provoca que algunes suposades millores no s’apliquin a part de la plantilla perquè ja les tenien adquirides abans i viceversa. O també que, a favor d’algunes millores, es renuncia a beneficis adquirits amb els anys. Punts que han generat tensions per part dels sindicats en el marc de les negociacions. Per exemple, apunta el mateix ajuntament, una de les millores del nou conveni municipal és que tots els empleats passin a tenir una jornada laboral de 35 hores setmanals, però el 30% de la plantilla de biblioteques, el que està adscrit a la Diputació ja comptava amb aquesta millora.
A més, el comitè denuncia que per a aquesta part del personal patirà la «pèrdua d’una sèrie de condicions socials», com «ajudes econòmiques, tiquets menjador i dies d’assumptes propis». El govern local defensa que ha ofert una millora salarial d’entorn del 8% per al personal que actualment compta amb les condicions de la Diputació per poder equiparar-lo al de la resta de treballadors i que aquestes condicions socials haurien de quedar «superades per l’augment retributiu proposat». En un comunicat enviat aquest dijous, CGT i Intersindical afirmen que, ni amb aquest augment del 8% «les biblioteques quedarien equiparades a la resta de la plantilla municipal» perquè, diuen, l’ajuntament «continua negant l’accés a la carrera horitzontal, la qual sí que disfruta la resta del personal municipal.
Canvis i marge de maniobra
El regidor de Barcelona Xavier Marcé assenyala que la proposta municipal suposaria una reorganització dels horaris amb jornades més compactes. «Els treballadors passarien a fer horaris estrictament de matí o de tarda, amb un dia a la setmana en què haurien de fer matí i tarda», ha dit. Marcé afirma que aquest canvi suposaria «una millora substancial» dins del marc general de l’ajuntament. L’executiu local reconeix els canvis i dificultats per poder quadrar els horaris, ja que part dels treballadors tenen condicions específiques que, amb l’adhesió, preveuen que es modifiquin. Amb tot, el mateix govern considera que s’han proposat «estructures horàries de forma equitativa».
Marcé també destaca la funcionarització del personal com un dels principals avenços de la proposta, un acord pertanyent, recorden els sindicats, a la negociació col·lectiva de la Mesa General de l’Ajuntament el 2025. «La funcionarització implica un conjunt de millores molt importants», va assenyalar, entre les quals l’accés als recursos generals de l’ajuntament, la prevenció de riscos laborals i una carrera professional més àmplia. Segons el regidor, als treballadors de les biblioteques, que ja van passar una oposició per accedir al seu lloc de treball, «se’ls obre la porta a una carrera professional molt més àmplia, molt més horitzontal».
El regidor barceloní considera que la proposta és «viable, equilibrada i respectuosa» i assegura que busca tant «atendre les demandes del personal de les biblioteques» com garantir les necessitats d’un servei públic que també compleix funcions culturals, educatives, socials i de refugi climàtic. Marcé ha reblat que la seva proposta «té marges de maniobra, com totes les propostes municipals, però dins d’uns criteris que han de complir els elements d’adequació al marc general de l’ajuntament i el respecte a un servei públic que és de primera magnitud a Barcelona».
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