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L’estiu més càlid registrat a Catalunya

Barcelona registra un nou rècord de temperatura màxima al setembre: 34 graus segons l’Observatori Fabra

La calor supera la registrada fa només 48 hores: el mateix observatori va registrar una màxima de 33,6 ºC

Els comerços del Portal de l'Àngel amb poca afluència per la calor.

Els comerços del Portal de l'Àngel amb poca afluència per la calor. / Jordi Otix / EPC

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El Periódico

Barcelona

Els registres de temperatura a Barcelona han batut un nou rècord històric per a un mes de setembre. Segons dades de l’Observatori Fabra, referència meteorològica a la capital catalana, aquest divendres s’ha registrat a la ciutat una temperatura de 34,1 ºC, superior a la del rècord dels 33,6 ºC registrats dimecres passat, fa només 48 hores. Fins aquest any, la dada més elevada se situava el 25 de setembre de 1983: 33 ºC.

Precisament, el mateix dimecres es va fer públic que l’estiu meteorològic del 2026 ha estat el més càlid registrat a Catalunya, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La temperatura mitjana del conjunt de Catalunya durant els mesos de juny, juliol i agost és la més elevada mai mesurada des que hi ha registres (període 1991-2020) del Meteocat.

L’anomalia respecte de la mitjana és exactament de 3,0 °C en més del 80% de Catalunya. I en algunes zones com el Pirineu Occidental, la plana de Vic i altres punts de l’interior, l’anomalia de la temperatura de l’estiu ha superat els 4,0 °C. D’aquesta manera, se superen els estius del 2022, 2003 i 2025, que eren els més càlids fins ara.

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«La temperatura màxima durant el dia ha estat la que més ha contribuït a aquest caràcter extremadament càlid de l’estiu, tot i que la temperatura mínima nocturna també s’ha mantingut molt elevada», assenyalen els experts del Meteocat. Pel que fa a la calor nocturna, precisament s’han comptabilitzat 59 nits tòrrides (la temperatura nocturna no baixa de 25 °C) a Barcelona.

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Barcelona registra un nou rècord de temperatura màxima al setembre: 34 graus segons l’Observatori Fabra

Barcelona registra un nou rècord de temperatura màxima al setembre: 34 graus segons l’Observatori Fabra
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