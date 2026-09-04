Després del fiasco de PISA
Catalunya rebutja tornar a les competències bàsiques censals a 4t d’ESO i diu tenir «prou dades» sobre la salut del sistema
La nova Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació (APE) impulsa ara proves per a tot l’alumnat en l’avaluació diagnòstica de competències de 4t de primària i 2n d’ESO, totes dues de caràcter extern
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Helena López
L’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació (APE),l’organisme públic i «independent» [així es defineix] encarregat de vetllar per la qualitat i el rigor de les avaluacions del sistema educatiu a Catalunya –diu que va agafar el relleu del desaparegut Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, assenyalat pel fiasco de PISA–, ha emès aquest divendres un comunicat en què defensa que disposa de prou dades per avaluar la salut del sistema educatiu i rebutja tornar a unes proves de competències bàsiques de caràcter censal, tal com havia demanat la Federació d’Escoles Cristianes de Catalunya (FECC).
En plena crisi pel buit que deixarà la caiguda de Catalunya de l’últim informe PISA, els resultats del qual es donaran a conèixer aquest dimarts, la nova Agència ha defensat que Catalunya «disposarà de prou dades perquè els centres i el Govern puguin dissenyar de manera informada les pràctiques i polítiques, i perquè els grups d’investigació interessats puguin realitzar les seves pròpies anàlisis». El comunicat arriba dies després de la petició de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) que les proves de competències de 4t d’ESO –ara mostrals– tornin a realitzar-se a tots els centres.
L’APE defensa que les anomenades «competències bàsiques» ja no existeixen com a tals. Ara s’anomenen proves de competències al final d’etapa –ja no avaluen únicament competències bàsiques– i són mostrals a 6è de primària i 4t d’ESO. Les proves censals –per a tot l’alumnat– són ara les d’«avaluació diagnòstica de competències», que es realitzen a 4t de primària i 2n d’ESO. Totes dues són avaluacions externes.
Noves dades al desembre
D’una banda, la nova Agència assenyala que, en la jornada ‘L’estat dels aprenentatges a Catalunya’, prevista per a aquest mes de desembre, es presentaran els resultats de les avaluacions pròpies realitzades durant el curs 2025-2026.
Quant a les avaluacions internacionals, l’APE assenyala que el 2027 rebrà i analitzarà les microdades de PIRLS 2026 [comprensió lectora] i gestionarà l’aplicació de TIMSS [Matemàtiques i Ciències] i de l’ICCS [competència ciutadana].
«Rigor i validesa metodològica»
En el mateix comunicat, l’APE assenyala que, de la mateixa manera que és responsabilitat de l’organisme garantir l’existència de prou dades per a l’anàlisi i la millora del sistema educatiu català, també ho és determinar quan un estudi no pot dur-se a terme per falta de rigor o de validesa metodològica.
En el cas de les dades catalanes de PISA 2025, l’APE confirma que la mostra d’alumnat finalment avaluat no compleix les condicions de representativitat i comparabilitat exigides, ni pels estàndards internacionals ni pels de la mateixa Agència. Segons explica, la quantitat d’alumnat que ha quedat fora de la mostra original fa que qualsevol anàlisi que es pretengui realitzar amb les dades recollides no sigui representatiu de la realitat dels aprenentatges en el sistema educatiu català.
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