Collserola es planteja tallar arbres i matolls després de l’incendi de l’agost
El parc natural estudia reduir l’espessor en punts de la serra per mirar d’evitar que un foc virulent com el de la setmana passada a Barcelona torni a travessar la cresta i arribi a penetrar a la cara boscosa del massís.
Jordi Ribalaygue
L’incendi declarat el 25 d’agost a Collserola, que va obligar a confinar dos barris de Barcelona i desallotjar preventivament 35 persones, és el pitjor que ha patit la serra des de fa 32 anys. "Segurament n’hi ha hagut d’altres abans però, que en tinguem coneixement, és el més gran des de l’agost de 1994, quan van cremar 142 hectàrees a la zona de la Floresta i les Planes, a Sant Cugat del Vallès, al costat dels túnels de Vallvidrera", va precisar ahir Joan Vilamú, cap del servei d’acció territorial del Consorci del Parc Natural de Collserola. L’organisme –que vetlla per un paratge d’11.100 hectàrees repartides entre la capital i vuit municipis– ha mesurat que es van cremar 56,9 hectàrees en el foc que va cremar la setmana passada i que es va donar per extingit del tot dilluns passat. Del total, 53 hectàrees es van calcinar a Barcelona i les altres tres, a Montcada i Reixac. "Des dels 90, n’hem tingut uns quants de 10, 15, 20 o 25 hectàrees, però en aquest han sigut més", distingeix Vilamú.
La particular virulència de l’últim sinistre –sota investigació i que se sospita que es va iniciar per una "acció humana"– no ha passat per alt. De fet, ha obert una reflexió en el consorci del parc natural sobre si convé talar arbres i arbustos per aclarir paratges i protegir el vessant septentrional de la serra, on es concentra l’extensió de cobertura arbòria més important. Aquesta barrera de seguretat hauria de restar aliment a les flames perquè no avancin en cas que es repetís un altre episodi semblant al de la setmana passada i evitar així que pugui resultar encara més destructiu si penetra de ple en el nucli verd de Collserola, a la frontera que separa Barcelona de poblacions del Vallès Occidental i el Baix Llobregat.
"Haurem d’estudiar si hem de fer algun tractament de vegetació i gestió forestal per veure si hem de fer actuacions per reduir la vegetació en aquests punts perquè, si torna a passar, el foc no vagi més enllà i no arribi a la massa boscosa que hi ha a la cara nord", apunta Vilamú. El responsable diferencia la idea de les franges de protecció perimetral obligatòries a les urbanitzacions, però afegeix que la pretensió és semblant, perquè les flames no creuin els cims per saltar de Barcelona a la resta de la reserva. "Seria un tractament d’esponjament de la vegetació, és a dir, treure arbres i desbrossar matolls per reduir la càrrega inflamable i, si els incendis hi arriben, que no siguin causants de focus secundaris i terciaris, sinó que els bombers tinguin capacitat per parar-ho allà", suggereix.
La possible mesura per pal·liar un potencial incendi agressiu a Collserola és un plantejament encara embrionari, sorgida amb el recent sobresalt a la corona muntanyosa encara calenta. "És una cosa que hem començat a pensar ara i a posar sobre la taula", explica Vilamú. "Hem de parlar amb els bombers i la secció de boscos de la Generalitat de Catalunya –assenyala–. Hem de veure si s’han de començar a aplicar noves mesures en zones on tradicionalment els incendis es paraven".
L’últim incendi a Collserola va manifestar una potència i va adquirir una dimensió que el diferencia dels que s’han produït en altres ocasions. El foc és un risc sempre latent al massís que, tot i que en una proporció petita, ha deixat un rutinari rastre d’advertència en els últims anys, inferior comparat amb el terreny malaguanyat aquest estiu. El 2025, les flames van devorar 2,26 hectàrees al parc natural, mentre que la mitjana anual de parcel·les cremades va ser de 7,47 hectàrees, segons dades del consorci de Collserola.
Vilamú constata que l’evolució habitual dels incendis a la serra ha variat. A més de l’episodi que va portar a ordenar que es recloguessin veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana, el parc va patir un altre ensurt el 14 d’agost, quan les flames van afectar 8,5 hectàrees a la muntanya de Sant Pere Màrtir, entre Barcelona i Esplugues de Llobregat. "Tots dos han passat en llocs on és freqüent que hi hagi incendis recurrents, però en els dos casos, i sobretot en l’últim, que va agafar molta superfície, va travessar molt més enllà de la cresta", puntualitza el cap d’acció territorial de Collserola.
Més ràpid i intens
El responsable comenta que els bombers anomenen "incendis topogràfics" aquests sinistres, "perquè habitualment pugen pel vessant assolellat, comencen a la zona urbana i acaben a dalt de la cresta, on se solien parar o els bombers els aturaven". Vilamú adverteix que "han canviat una mica les circumstàncies", d’acord amb l’última emergència al parc natural.
Així, destaca que el foc "va pujar molt més de pressa". "Sembla que va cremar amb més intensitat, va agafar fins i tot alguns arbres de la part de dalt que no s’havien cremat en incendis anteriors i va tirar focus secundaris cap al vessant nord", continua descrivint. El dispositiu mobilitzat la setmana passada va admetre que el van preocupar els focus que es van crear al caure les flames sobre una cavitat entre Torre Baró i Ciutat Meridiana, per la possibilitat que haguessin pogut descontrolar el foc i amplificar-lo. "Va originar que al vessant nord es cremessin algunes hectàrees que habitualment no s’havien cremat mai", recalca Vilamú. "Hem d’estudiar amb els bombers si a partir d’ara forma part d’una nova normalitat", completa.
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