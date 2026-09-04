Temporada de pluges
Catalunya busca afinar la gestió de l’enviament d’alertes mòbils davant una tardor de pluges torrencials i inundacions
El Departament d’Interior i Seguretat es prepara per fer front a la temporada de danes i llança una campanya per fomentar l’autoprotecció
CONTEXT | ¿Per què les pluges torrencials es repeteixen al Montsià?
Guillem Costa
Catalunya es prepara per a una tardor marcada pel risc d’episodis de pluges torrencials i inundacions. Amb les temperatures del mar encara elevades i després d’un estiu amb nombrosos avisos per temps violent, Protecció Civil vol afinar un dels instruments que més protagonisme ha guanyat i més polèmica ha generat en els últims anys: l’enviament d’alertes ES-Alert als telèfons mòbils de la població.
L’objectiu del Departament d’Interior no és enviar més avisos, sinó decidir millor quan fer-ho. Des de finals de maig, per exemple, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès 67 avisos per temps violent. Però la conselleria té assumit que no tots poden ni han de convertir-se automàticament en una alerta massiva als mòbils.
Fonts de Protecció Civil defensen que cada episodi s’ha d’analitzar «en funció de la seva intensitat, extensió, localització i evolució» abans de decidir si l’ES-Alert és l’eina adequada.
Fenòmens localitzats i violents
Un dels factors que preocupa i que complica la presa de decisions són els fenòmens ràpids i localitzats. «Aquest tipus d’episodis són perillosos perquè donen poc marge d’actuació i l’autoprotecció de la ciutadania és prioritària», ha explicat la consellera Núria Parlon.
És cert que el Meteocat pot emetre avisos sobre la possibilitat que es produeixin pluges torrencials com avisos de vigilància, en directe, quan l’episodi ja està en marxa. Aquesta informació arriba a Protecció Civil, que és l’ens responsable de valorar si és pertinent alertar directament la ciutadania a través dels mòbils.
En alguns casos, no obstant, el marge de reacció és «mínim», tal com es va veure a Tarragona a finals d’agost: «Els episodis de temps violent poden formar-se, descarregar i desaparèixer en tot just mitja hora». Quan el fenomen és tan veloç, hi ha el risc que quan s’hagi delimitat la zona afectada i preparat l’enviament del missatge la tempesta ja hagi passat.
149 casos greus
La preocupació davant aquest tipus de fenòmens ha crescut en els últims anys. Des del 2010 s’han registrat 149 episodis d’aquestes característiques (es considera pluja torrencial quan se superen els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts) a Catalunya i pràcticament la meitat, un 48,3%, es van produir durant la tardor.
A aquestes dades se suma la naturalesa d’aquestes tempestes al Mediterrani: són fenòmens difícils de predir amb exactitud, que poden ser molt intensos i desenvolupar-se ràpidament. A més, a les hipotètiques danes cal afegir-hi la possibilitat que apareguin els xàfecs molt localitzats típics del final de l’estiu.
En aquest context, la intenció de Protecció Civil és evitar que l’ES-Alert es converteixi en una eina indiscriminada: «El sistema està pensat principalment per transmetre instruccions clares davant una emergència». El problema apareix quan dins d’una mateixa zona hi ha situacions molt diferents. «En un municipi pot ser necessari confinar una part de la població mentre que en un altre punt pot recomanar-se una evacuació», detalla Imma Solé, subdirectora.
Per aquesta raó, les alertes solen incloure mesures generals d’autoprotecció, que és el principal objectiu de les autoritats. «És important que la gent tingui clar com reaccionar davant un episodi d’inundació», ha resumit Parlon. «Hi ha gent que quan rep l’alerta pensa que té temps d’anar a treure el cotxe de la riera, quan el que ha de fer és precisament el contrari», ha afegit.
Per fomentar mesures com evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i allunyar-se de les zones on pugui acumular-se o circular aigua, la Generalitat ha llançat una campanya sota el lema ‘Tot pot canviar de sobte’.
Edificis vulnerables
Per ara, els protocols i les obligacions existents no han canviat, però Protecció Civil sí que ha reforçat durant les últimes setmanes els contactes amb els sectors més vulnerables com càmpings, escoles, residències i indústries químiques per demanar-los que extremin la precaució durant les pròximes setmanes i que revisen les mesures d’autoprotecció.
En paral·lel, també s’ha intensificat el treball amb els ajuntaments. En el dia d’avui, 649 municipis disposen ja d’un pla municipal davant inundacions elaborat, tot i que 270 d’ells encara no el tenen homologat o actualitzat. De tota manera, Interior aplaudeix la feina feta i destaca que, durant l’últim any i mig, molts consistoris han accelerat l’actualització i preparació d’aquests instruments.
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