L’Ajuntament de Badia es reuneix amb les empreses que retiraran l’amiant
Clara Morell
L’Ajuntament de Badia del Vallès es va reunir ahir amb les tres unions temporals d’empreses (UTEs) que executaran la retirada d’amiant en 127 comunitats de veïns, dins de la primera fase del projecte per eliminar el material tòxic dels edificis del municipi.L’Ajuntament de Badia del Vallès s’ha reunit amb les tres unions temporals d’empreses que executaran la retirada d’amiant en 127 comunitats de veïns, dins de la primera fase del projecte per eliminar el material tòxic dels edificis del municipi.
Badia és un cas únic a Espanya, a l’haver sigut aixecada d’una sola vegada amb fibrociment a tots els seus blocs residencials. Si completa tot el procés, podria convertir-se en la primera ciutat d’Europa totalment desamiantada.Es tracta d’un pas especialment esperat en una localitat on la presència d’amiant constitueix un problema singular. Badia és un cas únic a Espanya, a l’haver sigut aixecada d’una sola vegada amb fibrociment present a tots els seus blocs residencials, una circumstància contra la qual fa anys que reclamen solucions. Si aconsegueix completar tot el procés, podria convertir-se en la primera ciutat d’Europa totalment desamiantada.
La reunió, encapçalada per l’alcalde, Josep Martínez Valencia, va servir per coordinar els treballs amb les adjudicatàries, agilitar tràmits i preparar les intervencions.La reunió, encapçalada per l’alcalde, Josep Martínez Valencia, ha servit per coordinar els treballs amb les adjudicatàries, agilitzar els tràmits pendents i preparar les intervencions perquè generin les menors molèsties possibles als residents.
En la trobada hi van participar representants de les UTEs Vilà-Urbà Complet, Deltapunt-Ides i AGD Magma, a banda d’ACM 2020, l’empresa que va redactar el Mapa de l’Amiant i la documentació tècnica de les licitacions i que dirigirà les obres.En la trobada han participat representants de les UTE Vilà – Urbà Complet, Deltapunt-Ides i AGD Magma, a més d’ACM 2020, l’empresa que va redactar el Mapa de l’Amiant i la documentació tècnica de les licitacions i que s’encarregarà de la direcció de les obres. Dues de les tres UTEs ja van presentar els seus plans de treball, mentre que la tercera preveu fer-ho abans del 8 de setembre. Les tres adjudicatàries han confirmat que disposen dels equips tècnics i materials necessaris per començar la retirada quan obtinguin l’autorització. Martínez Valencia va qualificar la trobada d’"històrica". nL’execució de les dues fases permetrà avançar cap a un objectiu perseguit durant anys pel municipi i els seus veïns: eliminar per complet l’amiant dels edificis residencials de Badia del Vallès.
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