El menú escolar limita els fregits i acomiada els ultraprocessats
El reial decret que regula els dinars a les escoles s’aplicarà plenament aquest curs, excepte els requisits sobre aliments ecològics. L’objectiu dels canvis és lluitar contra l’obesitat.
Olga Pereda
La tornada a l’escola suposarà aquest any la benvinguda als menjadors més saludables. El nou reial decret impulsat pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 limita els arrebossats i els ultraprocessats i reforça les hortalisses, els llegums, la fruita fresca, els cereals integrals i l’oli d’oliva. Tot i que la normativa va entrar en vigor el mes d’abril, la seva implantació total es produirà aquest curs.
El reial decret també insta que el 5% dels aliments siguin de producció ecològica, però concedeix un termini més ampli per al seu compliment. Moltes famílies es pregunten si la norma suposarà un cost addicional, però el ministeri posa com a exemple la iniciativa dels Ecomenjadors de les Canàries, que fa 10 anys que serveixen hortalisses i fruites ecològiques sense augment de preu.
El canvi arriba en un context preocupant. Més d’un terç dels nens d’entre sis i nou anys presenta excés de pes a Espanya i l’obesitat supera el 15%, segons l’estudi Aladino. Es tracta d’un problema de salut pública que, no obstant, va per classes. Afecta el 24% de nens amb pares amb estudis primaris davant el 12,4% de nanos que tenen progenitors amb estudis superiors, segons l’estadística facilitada pel dietista-nutricionista Julio Basulto al seu últim llibre, Todos gordos (con perdón).
Lluitar contra l’obesitat és, precisament, el principal objectiu del reial decret, que afectarà els 2,57 milions d’estudiants que mengen diàriament a l’escola. El ministeri al·lega que menys de la meitat dels escolars prenen fruita diàriament i que el consum de verdures és més baix. La nova normativa pretén convertir el menú escolar en una palanca per canviar aquests hàbits. La fruita fresca serà les postres de tots els dies. Si algun dia hi ha iogurt, es recomana servir el natural i no el de gustos, amb molt sucre.
La meitat de l’alumnat entre sis i nou anys consumeix entre una i tres racions d’aliments processats i ultraprocessats a la setmana, segons el ministeri. Tot i que els sanjacobos i les croquetes són els plats que més solen triomfar entre els escolars, el reial decret fixa no més d’una ració de fregits a la setmana. Tampoc se serviran més de dues racions de carn processada (salsitxes, per exemple). Els plats precuinats, només una vegada al mes.
La guia que ha elaborat Drets Socials per a l’entrada en vigor de la normativa recorda, per exemple, que a l’escola pública Manuel Riquelme, a Oriola (Alacant), no compren ni bastonets de lluç ni nuggets, però sí les elaboren a mà triturant peix o pollastre. En aquesta mateixa guia, el ministeri enalteix el programa Menjadors escolars més sans i sostenibles de Barcelona, que fomenta els dinars amb menys carn vermella (vaca, vedella, xai, porc, caça...) i processada i el consum de proteïna d’origen vegetal (llegums). El reial decret preveu que s’inclogui una vegada a la setmana un segon plat que aporti proteïna vegetal.
Un estudi recent de la Universitat Autònoma de Madrid va concloure que les dietes amb més presència de proteïnes d’origen animal i greixos de baixa qualitat s’associen amb més probabilitat de desenvolupar múltiples malalties cròniques en la vida adulta. Al contrari, els menús que prioritzen macronutrients de més qualitat, com les proteïnes d’origen vegetal, es relacionen amb un risc inferior.
Els menjadors escolars hauran de servir, cada setmana, una o dues racions d’hortalisses i la mateixa quantitat de llegums com a primer plat. Es prioritzarà l’amanida com a guarnició davant les clàssiques patates fregides. El peix serà present entre un i tres dies a la setmana, alternant el blanc (lluç) amb el blau, que és el que conté més omega-3 i és present a les sardines, el salmó i el verat.
Vegans i halal
Gairebé un centenar de centres educatius de tot Espanya ofereixen menús vegans. El reial decret consolida, de fet, els menús especials per motius ètics. En el seu defecte, l’escola haurà d’oferir una nevera i un microones perquè el nen mengi el dinar portat de casa.
La norma, que destaca que Espanya té més de 386.000 alumnes musulmans, demana als centres que també facilitin menús especials per motius religiosos. O, en el seu defecte, el mateix que amb els vegans: que els nanos puguin tenir el seu dinar portat de casa refrigerat i escalfat. Entre aquests menús especials hi ha els halal, elaborats segons els preceptes de la llei islàmica. El porc està vetat i la carn ha de complir requisits de producció i sacrifici establerts per les certificacions halal.
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