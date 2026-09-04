Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
SeatCrim a ManresaPlans cap de setmanaAlerta per calorLos JavisNova discoteca a Manreas
instagramlinkedin

Violència masclista

Els Mossos investiguen una agressió sexual a una menor en un portal de l’Eixample de Barcelona

La Unitat d’Investigació del districte segueix el rastre dels fets ocorreguts el passat 2 de setembre cap a les 18 h

Un vehicle dels Mossos, en una imatgen d'arxiu.

Un vehicle dels Mossos, en una imatgen d'arxiu. / JORDI COTRINA / EPC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Manuel Arenas

Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir un presumpte delicte d’agressió sexual per uns tocaments a una menor en un portal del districte de l’Eixample de Barcelona. Els fets, avançats per «El Caso» i confirmats per EL PERIÓDICO, van ocórrer el passat 2 de setembre cap a les 18 h de la tarda.

La Unitat d’Investigació de l’Eixample de la policia catalana és la que s’encarrega de les investigacions.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
  2. Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
  3. Antics educadors dels implicats en el crim de Manresa eren amics de la víctima
  4. Una defunció a Manresa desencadena a les xarxes i Whatsapp una allau de rumors i mentides sobre un fals crim
  5. Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
  6. El grup Casablanca inaugurarà el Bar del Lloro a Manresa el 10 de setembre amb la col·laboració del Pepitu
  7. El funeral de Carles Vilajosana se celebrarà aquest divendres a Manresa
  8. Els dos menors detinguts per l'apunyalament mortal a Manresa ingressaran al Can Llupià

La germana de Carles Vilajosana, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament: "Arribaré fins on calgui"

La germana de Carles Vilajosana, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament: "Arribaré fins on calgui"

Tres escoles rurals del Solsonès busquen monitors de menjador a pocs dies de començar el curs

Tres escoles rurals del Solsonès busquen monitors de menjador a pocs dies de començar el curs

Junqueras admet que el nou finançament és "insuficient" però "infinitament millor" i insisteix a donar-hi suport

Junqueras admet que el nou finançament és "insuficient" però "infinitament millor" i insisteix a donar-hi suport

Ïu Martínez, de Súria, és l'extrem 'tapat' que Hansi Flick ha trucat per entrenar amb el Barça

Ïu Martínez, de Súria, és l'extrem 'tapat' que Hansi Flick ha trucat per entrenar amb el Barça

Homenatge a la Columna Terra i Llibertat en un acte obert a tota la ciutadania de Manresa

Homenatge a la Columna Terra i Llibertat en un acte obert a tota la ciutadania de Manresa

Gaià desperta els seus nans per la Festa Major

Gaià desperta els seus nans per la Festa Major

Catalunya busca afinar la gestió de l’enviament d’alertes mòbils davant una tardor de pluges torrencials i inundacions

Catalunya busca afinar la gestió de l’enviament d’alertes mòbils davant una tardor de pluges torrencials i inundacions

Quin futur li espera a Seat després del pla de reestructuració al grup Volkswagen?

Quin futur li espera a Seat després del pla de reestructuració al grup Volkswagen?
Tracking Pixel Contents