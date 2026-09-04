Violència masclista
Els Mossos investiguen una agressió sexual a una menor en un portal de l’Eixample de Barcelona
La Unitat d’Investigació del districte segueix el rastre dels fets ocorreguts el passat 2 de setembre cap a les 18 h
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Manuel Arenas
Barcelona
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir un presumpte delicte d’agressió sexual per uns tocaments a una menor en un portal del districte de l’Eixample de Barcelona. Els fets, avançats per «El Caso» i confirmats per EL PERIÓDICO, van ocórrer el passat 2 de setembre cap a les 18 h de la tarda.
La Unitat d’Investigació de l’Eixample de la policia catalana és la que s’encarrega de les investigacions.
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