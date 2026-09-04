Un quilòmetre d’assetjament
El grup de menors investigats per l’apunyalament mortal de Carles Vilajosana va seguir la víctima i els seus amics després que aquests intentessin aturar una baralla. La persecució es va fer per diversos carrers fins que l’home va ser agredit a Divina Pastora i encara va recórrer uns metres abans de morir.
EDUARD FONT BADIA
La baralla entre els quatre o cinc menors i el grup de Carles Vilajosana, també d’uns quatre membres, es va prolongar pels carrers de les Escodines. Van recórrer poc menys d’un quilòmetre entre el punt en què Vilajosana va intentar separar un grup de joves que es barallaven i el lloc on va ser apunyalat. El relat dels últims minuts de vida de l’home de 45 anys, veí de Castellnou de Bages i molt conegut a la comarca, ha sigut fàcil de reconstruir per part dels agents de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra gràcies al fet que anava acompanyat pels seus amics en el moment dels fets.
Vilajosana va participar en el correfoc de la festa major de Manresa, com feia cada any. I ho va fer acompanyat pels seus dos fills bessons. A una hora determinada, la mare dels nens els va recollir a la plaça de l’Ajuntament i ell va continuar de festa amb els seus amics. Quan ja marxaven de la plaça i després de separar dos grups que s’estaven barallant, una d’aquestes bandes de menors va seguir el grup de Vilajosana en el seu camí per les Escodines. El primer aldarull va tenir lloc al carrer Nou de Santa Clara i els dos grups van tornar a encarar-se al carrer de Sant Maurici, a prop de l’encreuament amb Divina Pastora. Un tram més amunt, encara a Divina Pastora, va ser on Vilajosana va acabar rebent la punyalada mortal. Malferit, va caminar uns metres més, per morir finalment al carrer de Sant Jaume.
Els amics de la víctima van trucar ràpidament als serveis d’emergència, al 112, mentre el grup de menors fugia. Quan els Mossos i el SEM van arribar, no van estar a temps de salvar la vida al veí de Castellnou de Bages. Però gràcies a la descripció dels testimonis, sí que van tenir clar, bastant ràpid, qui podien ser els menors que havien participat en l’atac. Per això, poques hores després ja s’havien realitzat les primeres identificacions, la de dos menors que van ser portats a comissaria. Aquests tenien com a base uns baixos ocupats de la travessera dels Drets. Un local ple de brutícia i pudent, on els Mossos van trobar les proves que van permetre acabar detenint els dos menors. Menors que, tal com va dir la consellera d’Interior, Núria Parlon, en una entrevista, "no són d’un centre de menors. Tenen família".
En règim tancat
El cas encara no està tancat. Mentre els dos detinguts com a suposats autors del crim van ingressar al centre de Can Llupià, de Barcelona, en règim tancat, amb tractament terapèutic per a un d’ells, sota la qualificació provisional dels fets com a homicidi, els Mossos continuen buscant els altres dos o tres menors que van participar també en la baralla, segons apunten les investigacions i els testimonis. En tot cas, l’autor material de la punyalada sí que és entre els detinguts.
Aquest grup ja havia protagonitzat nombrosos aldarulls anteriorment, i un dels dos detinguts té antecedents, com l’intent d’homicidi a un cambrer al carrer de Divina Pastora. Aquesta agressió es pot veure en un vídeo de seguretat que mostra la violència de l’atac al cambrer, que va rebre una punyalada molt a prop de la zona del cor. Tot va passar no gaire lluny del lloc on aquest va rebre la ganivetada mortal, i és també el motiu pel qual aquest menor està acusat d’un delicte d’intent d’homicidi, encara pendent de judici.
Aquest fet, el 8 d’abril passat, va tenir lloc poc després de les onze de la nit a la porta del bar DID2. Tal com explica Lingfeng, el propietari del bar, el cambrer del torn de tarda, el Jordi, estava recollint la terrassa quan dos nois van passar pel carrer i un d’ells "va donar una puntada de peu a les escombraries que tenien fora. El Jordi els va preguntar què feien, i el jove es va tornar cap a ell i el va apunyalar amb un tornavís d’estrella". Afortunadament, el cambrer va reaccionar al veure l’atac i va moure el cos en una maniobra evasiva que va permetre que la punyalada "només li penetrés uns quatre centímetres. I encara sort que el Jordi va fer un pas enrere, perquè, si no, l’hauria matat".
Trajectòria descendent
No en va, a les imatges es pot observar com l’agressor llança el braç en una trajectòria descendent, com si es tractés del llançament d’una pilota de beisbol. La incisió va acabar produint-se "en la part davantera de l’espatlla", molt a prop de la línia de l’axil·la, ja dins del braç. Una zona, per tant, a escassos centímetres del cor, on va rebre la ganivetada mortal Vilajosana.
Els Mossos creuen que el jove que va ser l’autor de la ganivetada mortal a Vilajosana sabia el que feia, i tot sembla indicar que a més es tracta d’una manera estudiada d’atacar.
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