La sonda de la missió a Mercuri de l’ESA inicia el descens al planeta
Els dos orbitadors de la nau BepiColombo se separen del mòdul de transferència que els ha propulsat durant vuit anys. El vehicle entrarà en l’òrbita de l’astre el 21 de novembre.
Roberto Bécares
"Estem vivint un nou inici de la missió, perquè la sonda tindrà ara un altre sistema de propulsió, un altre panell solar, una forma nova". Bruno Sousa, gestor d’operacions de sondes espacials de l’Agència Espacial Europea (ESA), definia així l’escenari que s’obre després de la delicada maniobra realitzada amb èxit ahir per la sonda BepiColombo, que, després de vuit anys orbitant, ha començat l’aproximació al planeta que hi ha més a la vora del Sol i que és més desconegut: Mercuri."Estem vivint un nou inici de la missió, perquè la sonda tindrà ara un altre sistema de propulsió, un altre panell solar, una forma nova". Bruno Sousa, gestor d’operacions de sondes espacials a l’Agència Espacial Europea (ESA), definia així l’escenari que s’obre després de la delicada maniobra realitzada amb èxit aquest dijous per la sonda ‘BepiColombo’ que, després de vuit anys orbitant, ha iniciat la seva aproximació al planeta més pròxim al Sol i més desconegut, Mercurio.
Després d’intenses "operacions d’alt risc", l’orbitador planetari de Mercuri (MPO) de l’Agència Espacial Europea (ESA) i l’orbitador magnetosfèric de Mercuri (MIO) de l’agència japonesa JAXA es van desprendre del mòdul de transferència que els va propulsar fins al planeta en una de les operacions més ambicioses que fins ara ha portat a terme l’ESA al sistema solar.Després d’intenses "operacions d’alt risc", l’Orbitador Planetari de Mercurio (MPO) de l’Agència Espacial Europea (ESA) i de l’Orbitador Magnetosfèric de Mercurio (MIO) de l’agència japonesa JAXA s’han desprès del mòdul de Transferència que els ha propulsat fins allà en una de les operacions més ambicioses que ha portat a terme l’ESA en el Sistema Solar.
"Després de gairebé vuit anys a l’espai i de recórrer milers de milions de quilòmetres, el mòdul de transferència a Mercuri (MTM) de BepiColombo s’ha separat amb èxit. El senyal rebut a través de la nostra antena d’espai profund de Cebreros confirma que la nau es troba en bon estat i funciona segons la previsió. Les sondes MPO i MIO estan ara en camí per entrar en l’òrbita de Mercuri el 21 de novembre", va explicar l’ESA en el seu compte de Twitter."Després de gairebé vuit anys a l’espai i de recórrer milers de milions de quilòmetres, el mòdul de Transferència a Mercurio (MTM) de BepiColombo s’ha separat amb èxit. El senyal rebut a través de la nostra antena d’espai profund de Cebreros confirma que la nau es troba en bon estat i funciona segons el previst. Les sondes MPO i MIO es troben ara en camí per entrar en l’òrbita de Mercurio el 21 de novembre", ha explicat l’ESA en el seu compte de Twitter.
La maniobra de separació, efectuada sense contratemps a l’hora prevista (14.00, hora catalana), es va portar a terme 40 centímetres per segon, una velocitat que pot semblar "no gaire ràpida", va explicar el responsable de la missió científica, Geraint Jones. No obstant, com que la nau està a 200 milions de quilòmetres de distància i el senyal de les comunicacions triga 11,5 minuts a arribar a la Terra, els responsables de la missió no van confirmar l’èxit de la separació fins poc abans de les 15.50, moment en què l’ESA va confirmar que s’havia detectat el senyal dels satèl·lits.La maniobra de separació, efectuada sense contratemps a l’hora prevista (14.00 hores a Espanya), s’ha portat a terme 40 centímetres per segon, una velocitat que pot semblar "no gaire ràpida", ha explicat el responsable de la missió científica, Geraint Jones. No obstant, a causa que la nau està a 200 milions de quilòmetres de distància i el senyal de les comunicacions tarda 11,5 minuts a arribar a la Terra, els responsables de la missió no han confirmat l’èxit de la separació fins poc abans de les 15.50 hores, quan l’ESA ha confirmat que s’havia detectat el senyal dels satèl·lits.
Es tracta d’un important pas més en una de les fites de l’ESA. "És una missió molt difícil perquè les condicions que ens trobem a Mercuri són molt dures, per les altes temperatures i els nivells de radiació. Els equips de la missió han treballat de valent, perquè el funcionament de la sonda és molt complex", explicava Sousa durant la retransmissió en directe de la maniobra a través del canal de YouTube de l’ESA.Es tracta d’un important pas més en una de les fites de l’ESA. "És una missió molt difícil perquè les condicions que ens trobem a Mercuri són molt dures, per les altes temperatures i els nivells de radiació. Els equips de la missió han treballat molt dur perquè el funcionament de la sonda és molt complex", explicava Sousa durant la retransmissió en viu de la maniobra al canal de Youtube de l’ESA.
Temperatures de 450 °C
L’inici de l’última fase de la missió va tenir lloc a 63 milions de quilòmetres de Mercuri, on la intensitat solar és aproximadament 10 vegades més alta que no pas la de la Terra, de manera que la nau arriba a suportar temperatures superiors a 450 °C.L’inici de l’última fase de la missió ha tingut lloc a tan sols 63 milions de quilòmetres de Mercurio, on la intensitat solar és unes deu vegades més gran que a la Terra, per la qual cosa la nau espacial suporta temperatures superiors als 450°C.
Després de la separació del mòdul, els satèl·lits, acoblats l’un sobre l’altre, són impulsats pels propulsors de l’MPO i continuaran el viatge fins que al novembre ingressin finalment en l’òrbita de Mercuri. Serà un moment crucial per a la missió perquè molts subsistemes, com la propulsió de l’MPO, no s’han provat mai en condicions de vol.Després de la separació del mòdul, els satèl·lits –coplats un sobre l’altre– són impulsats pels propulsors del MPO i seguiran el seu viatge fins que al novembre ingressaran en l’òrbita de Mercurio, un moment que serà crucial per a la missió perquè hi ha molts subsistemes, com la propulsió de l’MPO, que no s’han provat mai en condicions de vol.
L’última maniobra "d’alta complexitat" de la missió tindrà lloc al desembre, quan els orbitadors se separin.
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