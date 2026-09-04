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Turisme

Tossa de Mar limita els grups de visites guiades i prohibeix l'ús de megàfons i altaveus

El consistori dona marge fins a l'1 de gener del 2027 per adaptar-se a la nova normativa

Un cotxe la Policia Local de Tossa de Mar aparcat al costat d'un autobús turístic.

Un cotxe la Policia Local de Tossa de Mar aparcat al costat d'un autobús turístic. / Imatge cedida a l'ACN per l'Ajuntament de Tossa de Mar / ACN

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ACN

L'Ajuntament de Tossa de Mar ha limitat les visites guiades al municipi a grups de com a molt 25 persones per evitar la congestió en espais com la Vila Vella. Es farà una excepció amb grups escolars, que el límit s'estipularà en 30 persones a banda del tutor i el guia. A més, també prohibeix l'ús de megàfons i altaveus per fer les explicacions i aposta perquè els guies facin servir auriculars per reduir l'impacte acústic que tenen les visites al municipi. El consistori dona marge per adaptar-se a la normativa fins a l'1 de gener del 2027. Mentrestant, la Policia Local fa una campanya informativa als guies per explicar-los els canvis en la normativa.

El consistori ha modificat l'ordenança de civisme i convivència ciutadana amb l'objectiu de promoure una gestió de les visites guiades que preservin l'espai urbà i la tranquil·litat dels veïns. L'objectiu dels canvis és que es mantingui l'atractiu turístic de les visites guiades que fan a Tossa de Mar, especialment a la Vila Vella, però que les visites comportin el mínim de molèsties possibles.

Per aquest motiu, les visites guiades podran fer-se en grups de com a molt 25 persones, a banda del guia turístic. La idea és que no hi hagi tanta congestió de gent en determinats punts mentre fan explicacions i que es faci una visita més propera i fluida. En el cas dels grups escolars, aquest límit s'aixeca fins a les 30 persones a més del tutor i del guia, per garantir que no es divideix un mateix grup de classe.

Per altra banda, l'ordenança vol deixar enrere alguns dispositius sorollosos com ara altaveus i megàfons que es feien servir en determinades visites. Tots els sistemes que serveixin per amplificar la veu del guia quedaran restringits perquè el municipi considera que es genera "un soroll ambiental innecessari" als carrers.

A més, s'estableix un marc de corresponsabilitat entre les empreses organitzadores de les visites i els professionals vetllaran pel respecte de la normativa local. Si no ho fan, cometran una infracció de caràcter greu en l'ordenança de civisme.

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Des de l'Ajuntament han arrencat una campanya informativa i de sensibilització sobre els canvis de la normativa. A més, donen un període d'adaptació a les agències de viatges, operadors i guies perquè puguin preveure i reconfigurar les visites seguint l'ordenança. L'aprovació d'aquesta modificació va ser al maig, però les sancions no començaran a posar-se fins a l'1 de gener del 2027.

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