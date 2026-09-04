La Ustec manté la vaga del primer dia de classe i crida a la mobilització
Les reunions entre Educació i les organitzacions de professors acaben sense acord. La central majoritària a l’escola catalana demana una participació "massiva" a l’aturada de dimarts que ve per forçar el Govern a una altra negociació.
Helena López
Després de la reunió de dimarts de la taula de seguiment de l’acord assolit amb CCOO, la UGT i Professors de Secundària (Aspepc), en la qual Esther Niubó va defensar el compliment del 96% dels pactes –entre els quals, el complement salarial de 700 euros per al conjunt dels docents–, la consellera es va reunir ahir amb la Ustec i la CGT, els sindicats que van rebutjar sumar-se a l’acord després d’organitzar una consulta al conjunt del professorat en què 39.502 docents es van mostrar favorables a continuar amb les mobilitzacions.
Unes reunions –van ser convocades per separat, malgrat la seva demanda de reunir-se com a "comitè de vaga"– que van acabar sense acord, per la qual cosa les dues organitzacions van tornar a cridar el conjunt dels docents a afegir-se a la vaga del dia 8, que segueix convocada, amb l’objectiu de "forçar la reobertura de les negociacions".
La portaveu de la Ustec, Iolanda Segura, va considerar que la vaga únicament es podia evitar si, durant el mes de juliol o just ara, abans de començar el curs, la conselleria els hagués traslladat una proposta de calendari de negociacions "que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu". Va afegir que això no ha passat i que, per aquesta raó, la vaga "és un fet". La mateixa portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va reiterar dimarts que "el temps de la negociació" havia passat.
"El conflicte continua obert, la negociació també ho ha d’estar", resumeixen des de la Ustec la (difícil) situació en què es troba l’escola pública catalana. El conflicte continua obert no només per la vaga de la setmana vinent, que ja s’intuïa difícil de frenar, sinó també per les mobilitzacions que poden marcar la resta del curs, com la campanya per no fer sortides ni colònies, a la qual s’han afegit més de 1.300 escoles i instituts públics. La principal novetat de les reunions d’ahir a la conselleria va ser la irrupció d’un nou actor a Via Augusta: l’Assemblea Educativa de Catalunya (AEC), convidada tant per la Ustec com també per la CGT. Aquesta organització informal, integrada per representants de les diferents assemblees de centres, va exercir un paper molt rellevant en les mobilitzacions del curs passat que van arribar a desbordar el control dels sindicats tradicionals, amb uns talls d’autopistes d’extrem a extrem del país sense precedents en una vaga de professors.
De fet, va ser en l’última trobada de l’AEC, celebrada a mitjans de juliol a Sant Celoni, on es va decidir convocar la vaga per al primer dia de curs, convocatòria que després van formalitzar els sindicats, únics òrgans amb capacitat legal per fer-ho. Així, del múscul de les assemblees de centre que composaran l’AEC dependrà l’èxit tant de la vaga del primer dia com de la resta d’accions de protesta plantejades durant el curs.
Segura va reconèixer que els dos acords amb la conselleria del curs passat –al març i al maig– contenen avanços "positius", però que "no són suficients", per la qual cosa exigeixen reobrir la negociació per planificar les millores. La dirigent va cridar el professorat a una "màxima participació" en la protesta. "És necessari exercir una pressió màxima al Govern, perquè no sembla que, de moment, vulgui fer passos endavant", va insistir Segura, que va reclamar avançar cap al 6% del PIB en educació, accelerar el procés de reducció de ràtios, reforçar els recursos per a l’educació inclusiva, incrementar la climatització dels centres, establir una clàusula salarial vinculada a l’IPC i blindar el català com a llengua vehicular.
Crisi reputacional
Niubó va comparèixer també davant dels mitjans després de les dues reunions i va tornar a reivindicar les millores previstes per al nou curs, entre les quals les 1.830 noves dotacions a les aules (1.103 docents, 531 de personal PAE i 196 de personal PAS). La consellera va demanar sense èxit als sindicats "un parèntesi" en les mobilitzacions per "respectar un dia tan rellevant" com l’inici de curs. La consellera va reclamar confiança al col·lectiu docent en un moment marcat pel desgast de les relacions, i amb una crisi reputacional de la conselleria accentuada pel fiasco de PISA, els resultats de la qual es donaran a conèixer dimarts vinent, i dels quals Catalunya ha quedat fora.
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