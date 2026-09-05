Experts alerten de la cara fosca de l'esport en adolescents: "Hi ha un ideal estètic que exigeix cossos extremadament prims i músculs definits"
Psicòlegs consultats constaten que les xarxes socials han intensificat entre els més joves tendències en què l’exercici deixa de ser una font de benestar i es converteix en una activitat compulsiva
Carolina Sertal
A qualsevol edat, la pràctica esportiva comporta múltiples beneficis i, en el cas d’etapes més vulnerables com l’adolescència, constitueix un factor protector tant de la patologia mental com de l’autoestima, segons els experts. No obstant això, hi ha una altra realitat entorn de l’esport i els adolescents, especialment influïda per l’impacte de les xarxes socials: tant les famílies com els professionals adverteixen que aquestes plataformes intensifiquen la pressió estètica a edats cada vegada més primerenques, de manera que hi ha casos en què l’esport deixa de ser una font de benestar i es converteix en una obsessió.
La doctora en Psicopedagogia i psicòloga María Calado va cridar l’atenció fa uns mesos sobre el retorn d’un ideal estètic «que exigeix cossos extremadament prims, amb músculs definits i, alhora, sense greix visible». Aquesta experta va afirmar que la pressió per encaixar en els nous cànons de bellesa establerts «afecta tots els gèneres, però de manera diferent». María Calado analitza que, mentre en les adolescents o les dones l’ideal passa per un cos molt prim, en els homes aquestes exigències van en sentit contrari, i explica: «En els homes, l’ideal corporal dominant no és la primesa, sinó la musculació: un cos gran, definit, sense greix però amb volum».
Aquesta experta considera que aquesta diferència en l’ideal estètic té conseqüències directes en els trastorns associats. Així, Calado apunta: «Mentre en les dones predominen conductes de restricció severa orientades a reduir el cos, en els homes és més freqüent la vigorèxia -l’obsessió per augmentar la massa muscular-, així com l’ús de substàncies com els esteroides anabolitzants o els suplements en dosis perilloses. Això no significa que els homes no desenvolupin trastorns alimentaris restrictius, però el camí cap al patiment corporal masculí sovint té una altra forma». Pel que fa als aspectes en comú, per a aquesta doctora en Psicopedagogia són clars: «Les xarxes socials van accelerar i intensificar aquesta pressió a edats cada vegada més primerenques. Nenes de 8 o 9 anys ja manifesten insatisfacció amb el seu cos, i això no és un problema individual, és un problema de salut pública», conclou.
Especialitzada en psicologia esportiva, des del gabinet de Vigo Inerzia, Eva Vilar exposa que l’adolescència és una etapa «especialment vulnerable en la construcció de la nostra autoestima i identitat. Comencem a fer-nos les preguntes de qui som i quin lloc ocupem al món i, gràcies a l’esport, les podem respondre des d’un marc social, des de la pertinença a un grup, cosa que és importantíssima. Adquirim un rol dins de l’esport, tant si és d’equip com individual, i assolir els objectius que ens marquem també reforça l’autoestima. A més, té efectes neuroquímics coneguts, com l’alliberament d’endorfines i serotonina, que en general influeixen en la salut i el benestar. I després, evidentment, genera un estat, no només mental sinó també físic, saludable i atractiu. Aquí cal recordar que l’emoció corporal en l’adolescència ocupa un lloc central en la construcció de l’autoestima i, des d’aquest punt de vista, l’esport té un paper molt important i positiu, sempre que es faci amb seny».
Plaer i imatge
En relació amb l’impacte de les xarxes socials, Eva Vilar explica: «A la consulta em trobo molts adolescents que han deixat de fer esport per simple plaer i que ara l’associen a un rendiment determinat, a un cos determinat i moltes vegades també a una imatge determinada, cosa que és molt perillosa perquè als adolescents el que més els importa és què pensen els altres d’ells. Si associes la teva vàlua personal a la imatge, a estar més prim, més fibrat, més fort, i després entres a Instagram i reps el reforç en forma de like, al final consolides aquest cercle del reforç: com més likes, més vull entrenar-me. Es converteix en una cosa perillosa perquè l’esport deixa de ser per a ells una font de benestar i comença a ser una obsessió. I em trobo molts adolescents amb els quals comencem parlant del rendiment esportiu i acabem parlant de per què no se senten prou bons; un dels sentiments que pateixen més és aquest, el de no sentir-se suficients».
En els quatre anys i mig que fa que estan oberts, a Iron Box Vigo, Pedro Crespo constata que cada vegada més joves s’animen a entrenar-se. Segons la seva opinió, el motiu és que «cada vegada hi ha més cultura de l’esport, de la salut, i les noves generacions estan molt més conscienciades de la importància de la pràctica esportiva i, sobretot, de l’entrenament de força, una cosa que als joves també els agrada, gaudeixen i els entreté».
L’impacte de les xarxes socials hi és, però Pedro Crespo apunta: «Instagram intenta vendre com has d’estar, però crec que, en general, pel que fa a l’entrenament, les xarxes sí que han fet molta feina positiva a l’hora de conscienciar sobre la importància d’entrenar-se». En aquest sentit, el responsable d’aquest centre de crossfit destaca que per a ells «el prioritari és que la persona estigui sana, mai aixecar més pes ni millorar el rendiment; el principal és estar sans i també intentem fer molta feina preventiva per evitar lesions. De fet, moltes persones venen a crossfit per estar fortes i sanes i després poder fer altres esports».
Finalment, pel que fa a la pràctica esportiva en adolescents, Crespo defensa: «Que cada vegada hi hagi més nois i noies que vulguin fer esport és molt positiu, sempre tenint en compte que són una població en desenvolupament i que, a l’hora d’entrenar-se, és important una execució correcta, treballar bé la tècnica i evitar determinades càrregues durant l’edat de creixement».
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