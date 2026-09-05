S’impulsa un pla per alleugerir la càrrega administrativa dels docents
Amb un pressupost de 18 milions d’euros, la Generalitat ha elaborat el Pla de Desburocratització amb l’objectiu de simplificar els processos i incorporar noves tecnologies
Raúl Vázquez
El dia a dia del personal dels centres educatius va molt més enllà de les tasques bàsiques d’atendre i formar l’alumnat. Sovint, docents i equips directius dediquen una part important de la seva jornada a fer front a tasques administratives i burocràtiques que, tot i que són necessàries per al funcionament del sistema, resten temps a allò que és veritablement essencial de la seva professió: l’ensenyament.
Amb l’objectiu de solucionar aquesta problemàtica, el Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya ha impulsat el Pla de Desburocratització, una iniciativa que aposta per un sistema educatiu més àgil, eficient i amb menys tràmits. El pla, dotat d’un pressupost de 18 milions d’euros, inclou mesures per reduir la càrrega administrativa i integrar noves tecnologies que facilitin els processos burocràtics i pedagògics. La Generalitat preveu completar-ne la incorporació al sistema educatiu durant el curs 2027-2028, abastant diferents àmbits i capes del sector, ja que s’adreça a centres, direccions, docents, alumnat, famílies i serveis administratius.
Digitalització dels processos
Una de les eines que s’han presentat en el marc del pla és la nova aplicació de la Generalitat, 'La meva Educació', un projecte que permetrà integrar en un mateix espai comú la majoria dels serveis digitals que utilitzen els centres educatius. D’aquesta manera, professorat, famílies i alumnat podran consultar des d’autoritzacions, matrícules, comunicacions, faltes d’assistència, calendari, agenda, històric d’avaluacions i menú escolar, entre altres serveis, amb un sistema molt similar al de l’app 'La meva Salut', ja existent, del Departament de Salut. La previsió dels responsables és anar incorporant serveis de manera gradual per fases, amb un horitzó d’aproximadament quatre cursos, a partir del curs 2027-2028.
El Govern treballa també en la millora d’'Esfera', la plataforma que utilitzen els docents per registrar els resultats de les avaluacions. L’objectiu és millorar-ne el funcionament, reduir el volum i l’impacte de les incidències i oferir respostes ràpides quan es produeixin problemes tècnics.
Així mateix, durant el curs 2025-2026, Educació ha introduït una nova aplicació perquè els integrants de la borsa de personal docent interí puguin gestionar els nomenaments de substitucions. L’app 'Borsa docent EDF', disponible tant en mòbil com al web, permet al professorat acceptar o rebutjar les substitucions de manera més ràpida i senzilla. La nova eina encara conviu amb l’aplicació anterior, que fa deu anys que està en ús.
Una demanda del sector
La incorporació de totes aquestes mesures té com a finalitat principal alliberar els docents i els equips directius de tasques de menor importància en la seva professió perquè puguin centrar la seva atenció i la seva jornada en la millora de l’ensenyament i de l’èxit educatiu. Una visió que respon a una demanda compartida per bona part de la comunitat educativa. Per exemple, actualment, hi ha centres que han de respondre fins a 40 enquestes i formularis.
Per fer possible aquesta reducció burocràtica, la Generalitat iniciarà un pilot en tres poblacions de la demarcació de Barcelona amb la implantació de la figura del gestor-administrador de centre, que assumirà aquelles gestions de caràcter econòmic, pressupostari i de contractació. A més, durant les pròximes setmanes està prevista la creació d’un grup de treball, que s’encarregarà d’elaborar una proposta per concentrar tots els formularis en només tres enquestes anuals en forma d’òmnibus, una per trimestre.
Tot plegat permetrà que direccions, docents, famílies i alumnat disposin d’eines més intuïtives i connectades entre si, que evitin repetir processos llargs i complexos i que facilitin l’accés a la informació des d’un únic punt. Un sistema més àgil que farà que el treball diari de la comunitat educativa se simplifiqui i permetrà que tots els esforços se centrin a millorar l’activitat pedagògica.
Avenços completats
Durant els cursos 2024-2025 i 2025-2026, el Departament d’Educació ja ha simplificat diversos processos:
• Les escoles emplenen un 32% menys de dades anuals i els instituts un 46% menys.
• Calendari únic per a les dates clau.
• Nous referents en contractació als Serveis Territorials per donar suport a la gestió econòmica dels centres.
• Millora de la preinscripció de FP.
• Reforç dels servidors relacionats amb l’aplicació de gestió Esfer@.
• Nou carnet digital docent amb accés segur via 'La meva cartera'.
Avenços que estan en marxa
Es troben en procés:
• Brevetat i simplificació en els documents pedagògics.
• Simplificació dels plans individualitzats.
• Cita prèvia telefònica per a docents, PAS i PAE a tots els Serveis Territorials.
• Incorporació de la signatura electrònica en documents d’avaluació, amb supressió de la impressió en paper.
• Unificació de les contrasenyes corporatives.
• Automatització dels estadis docents
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui
- Antics educadors dels implicats en el crim de Manresa eren amics de la víctima
- Una defunció a Manresa desencadena a les xarxes i Whatsapp una allau de rumors i mentides sobre un fals crim
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
- El grup Casablanca inaugurarà el Bar del Lloro a Manresa el 10 de setembre amb la col·laboració del Pepitu
- El funeral de Carles Vilajosana se celebrarà aquest divendres a Manresa