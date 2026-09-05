Interior revisarà la gestió d’alertes mòbils davant pluges torrencials
Protecció Civil vol afinar més quan s’emet un avís ES-Alert per evitar que es converteixi en una eina indiscriminada. Catalunya preveu una tardor amb episodis de xàfecs i inundacions.
Guillem Costa
Catalunya es prepara per a una tardor marcada pel risc d’episodis de pluges torrencials i inundacions. Amb les temperatures de la mar encara elevades i després d’un estiu amb nombrosos avisos per temps violent, Protecció Civil vol afinar un dels instruments que ha guanyat més protagonisme i ha provocat més polèmica els últims anys: l’enviament d’alertes ES-Alert als telèfons mòbils de la població.
L’objectiu del Departament d’Interior no és enviar més avisos, sinó decidir més bé quan cal fer-ho. Des de finals de maig, per exemple, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès 67 avisos per temps violent. Però la conselleria té assumit que no tots poden ni han de convertir-se automàticament en una alerta massiva als mòbils. Fonts de Protecció Civil defensen que cada episodi s’ha d’analitzar "en funció de la intensitat, extensió, localització i evolució" abans de decidir si l’ES-Alert és l’eina adequada.
Un dels factors que preocupa i que complica la presa de decisions són els fenòmens ràpids i localitzats. "Aquesta mena d’episodis són perillosos perquè donen poc marge d’actuació i l’autoprotecció de la ciutadania és prioritària", va explicar ahir la consellera Núria Parlon.
És cert que el Meteocat pot emetre avisos sobre la possibilitat que es produeixin pluges torrencials com ara avisos de vigilància, en directe, quan l’episodi ja està en marxa. Aquesta informació arriba a Protecció Civil, que és l’ens responsable de valorar si és pertinent alertar directament els ciutadans a través dels mòbils.
En alguns casos, però, el marge de reacció és "mínim", tal com es va veure a Tarragona a finals d’agost: "Els episodis de temps violent es poden formar, descarregar i desaparèixer en tot just mitja hora". Quan el fenomen és tan veloç, hi ha el risc que quan s’hagi delimitat la zona afectada i preparat l’enviament del missatge la tempesta ja hagi passat.
La preocupació provocada per aquesta mena de fenòmens ha crescut en els últims anys. Des del 2010 s’han registrat 149 episodis d’aquestes característiques (es considera pluja torrencial quan se superen 40 litres per metre quadrat en 30 minuts) a Catalunya i pràcticament la meitat, un 48,3%, es van produir durant la tardor.
A aquestes dades s’hi afegeix la naturalesa d’aquestes tempestes a la Mediterrània: són fenòmens difícils de predir amb exactitud, que poden ser molt intensos i desenvolupar-se ràpidament. A més, a les hipotètiques danes cal afegir-hi la possibilitat que apareguin els xàfecs molt localitzats típics del final de l’estiu.
En aquest context, la intenció de Protecció Civil és evitar que l’ES-Alert es converteixi en una eina indiscriminada: "El sistema està pensat principalment per transmetre instruccions clares davant una emergència". El problema apareix quan dins d’una mateixa zona hi ha situacions molt diferents. "En un municipi pot ser necessari confinar una part de la població, mentre que en un altre punt es pot recomanar una evacuació", va detallar Imma Solé, subdirectora.
Per aquesta raó, les alertes solen incloure mesures generals d’autoprotecció, que és el principal objectiu de les autoritats. "És important que la gent tingui clar com reaccionar davant un episodi d’inundació", va resumir Parlon. "Hi ha gent que quan rep l’alerta pensa que té temps d’anar a treure el cotxe de la riera, quan el que ha de fer és precisament el contrari", va afegir.
Per fomentar mesures com evitar desplaçaments, no travessar rius i rieres i allunyar-se de les zones on pugui acumular-se o circular aigua, la Generalitat ha llançat una campanya amb el lema "Tot pot canviar de sobte".
Edificis vulnerables
Per ara, els protocols i les obligacions no han canviat, però Protecció Civil sí que ha reforçat durant les últimes setmanes els contactes amb els sectors més vulnerables com ara càmpings, escoles, residències i indústries químiques per demanar-los que extremin la precaució durant les pròximes setmanes i que revisin les mesures d’autoprotecció.
D’una manera paral·lela, també s’ha intensificat el treball amb els ajuntaments. Avui dia, 649 municipis ja disposen d’un pla municipal davant inundacions elaborat, tot i que 270 encara no el tenen homologat o actualitzat. De tota manera, Interior aplaudeix la feina feta i destaca que durant l’últim any i mig molts consistoris han accelerat l’actualització i la preparació d’aquests instruments.
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