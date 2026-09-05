"Portaré el cas al Parlament, Carles"
El comiat de Carles Vilajosana congrega una multitud, inclosos representants de la comunitat islàmica de Manresa. La germana del difunt afirma que arribarà "fins on calgui".
EDUARD FONT BADIA
"Portaré el cas al Parlament. Carles, arribarem lluny, anirem fins on calgui". Són paraules que Yolanda, la germana de Carles Vilajosana Arocas, va pronunciar amb dolor al final del funeral. Yolanda va dirigir unes paraules als assistents a l’acte de comiat que va tenir lloc ahir al migdia a l’oratori de Mémora de Manresa. Molts familiars i amics de la víctima van acudir al funeral. Abraçada a la imatge que presidia el funeral, la germana de la víctima va pronunciar aquestes paraules amb profunda emoció i, a més de reclamar un control de la immigració, va dir que la seva causa havia sigut "assignada a algú molt important del Parlament de Catalunya". Així i tot, "anirem fins on calgui".
L’oficiant de la cerimònia també va llegir paraules de record de Neus Orriols, l’actual parella de Carles; de Rosa Vilanova, amb qui el mort va tenir els seus dos fills, i de la neboda, que va recordar com sempre podia trobar empara en l’oncle. En aquestes lectures es va recordar "l’amor que sentia pels seus fills" i la il·lusió que li feia cada any poder participar en la Patum de Berga i el correfoc de Manresa. Precisament al final del correfoc, ja lluny de la festa, va ser on va rebre la punyalada mortal.
L’espai de la funerària es va quedar petit i molta gent es va haver de quedar a fora del recinte. L’interior de l’oratori ja era ple mitja hora abans. S’hi van instal·lar altaveus perquè també pogués seguir-se des de l’exterior. La cerimònia va estar presidida per prop d’una quinzena de corones de flors enviades per amics, familiars, entitats i representants de totes dues mesquites de Manresa.
L’últim homenatge
Entre els assistents hi havia l’alcalde de Castellnou de Bages i amic personal del difunt, David Canyadó, que ja va acompanyar la família durant bona part de la vetlla, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat per alguns dels regidors del govern municipal. També hi eren presents representants de la comunitat islàmica i membres de les múltiples entitats o facetes que van formar part de la vida de Carles Vilajosana.
La cerimònia va estar acompanyada, a l’inici, en el moment central i al final, per les músiques dels plens de la Patum i del correfoc de Manresa, autèntiques passions de Carles Vilajosana. A l’acabar, el fèretre va ser tret a l’exterior i es van encendre dues bengales, una de blava i una altra vermella, i va esclatar una traca per posar punt final al comiat, abans de la incineració del cos. L’últim homenatge.
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