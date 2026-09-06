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Un àtic de luxe a la Costa Brava per mig milió

L’immoble, de 137 metres quadrats útils, es troba en una situació "immillorable" en primera línia de platja de Palamós i està "en bon estat de conservació". Està a subhasta el 50% d’aquesta propietat, i per això el guanyador s’haurà de posar d’acord.

Vista de l’edifici on es troba l’àtic amb el 50% que la Generalitat de Catalunya traurà a subhasta. | DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

Vista de l’edifici on es troba l’àtic amb el 50% que la Generalitat de Catalunya traurà a subhasta. | DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

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R. B. GABRIEL SANTAMARINA

Barcelona

L’àtic té 137 metres quadrats útils –172 de construïts–, quatre dormitoris i dos banys i una gran terrassa d’"ús privatiu". Està situat en "una immillorable" primera línia de platja i té unes vistes al Mediterrani impressionants. És a Palamós, en plena Costa Brava, i el 50% de l’immoble sortirà a subhasta el 8 d’octubre per 541.100 euros.

La meitat de la propietat, situada en el número 2 del carrer Enric Vincke, procedeix d’una herència intestada, una cosa que passa quan una persona mor sense deixar testament, o si el testament no és vàlid o és incomplet, i ara mateix, juntament amb 21 béns immobles més, està en possessió de la Generalitat de Catalunya, que la subhastarà. L’import obtingut es destinarà a finalitats socials o culturals.

En el cas de l’àtic de Palamós, la propietat de l’altre 50% és de dos copropietaris més, amb què el guanyador de la subhasta s’hauria de posar d’acord per determinar el futur de l’habitatge, en una zona residencial utilitzada habitualment com a segona residència.

D’acord amb els plecs de la subhasta disponibles a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, el bloc de sis plantes d’habitatges, aixecat l’any 1982, és de "qualitat mitjana", disposa de sis locals comercials a la planta baixa i l’entresol i acull quatre habitatges per planta, excepte a l’àtic, on només n’hi ha dos.

L’immoble, que presenta algunes reformes respecte al pis original com, per exemple, el paviment i la fusteria exterior de cara a incorporar un doble vidre, presenta un "bon estat de conservació".

L’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat i de certificat d’eficiència energètica, tots dos vigents. Les façanes, d’acord amb els plecs, han sigut rehabilitades recentment, de la mateixa manera que la terrassa de l’àtic, d’ús privatiu, i també els dos ascensors.

El preu de l’immoble s’ha obtingut a partir d’una taxació amb valor de mercat, efectuada per la Direcció General del Patrimoni i basada en la documentació vigent en la data de la taxació, relativa a la informació registral, catastral i urbanística que afecta l’immoble.

En els plecs de la subhasta es recorda que "és responsabilitat" dels licitadors "verificar la situació registral, catastral i urbanística actual de cada immoble", tenint en compte que aquesta pot haver canviat des de la data de la taxació.

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D’acord amb una valoració sol·licitada per EL PERIÓDICO a Fragua by Atlas, el preu mitjà del metre quadrat d’un immoble en aquesta zona de Palamós és de 3.075 euros.

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