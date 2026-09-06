L’aturada estival passa factura a la competència matemàtica dels alumnes: l’‘efecte oblit’ equival a un mes de classe
En lectoescriptura, la pèrdua d’aprenentatge durant l’estiu és més acusada entre els estudiants de menor nivell socioeconòmic
Olga Pereda
Els estudiants espanyols tornen aquesta setmana a les aules després d’unes vacances que es troben entre les més llargues d’Europa —uns 80 dies—. Més enllà dels nervis de les primeres jornades, els professors i les famílies no trigaran a constatar una de les conseqüències de la llarga aturada estival: el retrocés acadèmic, batejat entre els investigadors com a ‘summer learning loss’. La pèrdua de coneixements i habilitats és un fenomen que es dona especialment en l’assignatura de Matemàtiques, on l’efecte oblit pot equivaler a un mes de classe, segons investigacions estatunidenques. Lluny de ser homogeni, el ‘summer learning loss’ afecta especialment els nens de menor nivell socioeconòmic en la competència lectoescriptora.
Les vacances escolars a Espanya duren entre 77 i 84 dies, mentre que la mitjana de l’OCDE és de 62 dies
Les vacances escolars a Espanya duren entre 77 i 84 dies, mentre que la mitjana de l’OCDE és de 62 dies. Les 11 setmanes d’Espanya només són superades per Grècia —12— i Itàlia —14—. França en té vuit i Alemanya i els Països Baixos amb prou feines sis. En general, els territoris amb menys descans estival incorporen setmanes de descans durant el curs, sobretot a l’octubre i al febrer.
«Mentre que uns estudiants continuen exposats a l’estiu a elements de tipus intel·lectual, altres passen la major part del temps davant les pantalles»
Estudis estatunidencs recollits per l’OCDE han contribuït a popularitzar el concepte ‘summer learning loss’. En matemàtiques, una revisió acadèmica del 2016 va situar la caiguda mitjana en l’equivalent a un mes de classe i va trobar poques diferències entre nivells socioeconòmics. En llengua i lectura, en canvi, es va detectar un avantatge per a l’alumnat de famílies amb més recursos, que disposen de més oportunitats d’aprenentatge també durant les vacances.
«Mentre que uns estudiants continuen exposats a l’estiu a elements de tipus intel·lectual, altres passen la major part del temps davant les pantalles», assegura al Science Center Media (SMC) Daniel Gabaldón, professor de Sociologia de l’Educació a la Universitat de València i coautor, juntament amb Sandra Obiol, de Guía sobre tiempos escolares.
L’‘efecte oblit’ en l’assignatura de Matemàtiques pot equivaler a un mes de classe
El sociòleg recomana escurçar l’aturada estival i introduir setmanes de descans durant el curs, un debat que encara no s’ha obert a Espanya. Reorganitzar el calendari tindria repercussions sobre la conciliació de les famílies i el turisme. Hostalers i associacions d’empreses turístiques de la Comunitat Valenciana, de fet, veuen amb bons ulls allargar les vacances escolars i endarrerir la tornada a l’escola per allargar la temporada alta.
Impacte en la salut
Els efectes del ‘summer learning loss’ no es limiten al rendiment acadèmic. Una revisió acadèmica del 2024 —que inclou informació de 76 estudis, la majoria dels EUA, i més de 14 milions d’estudiants— assegura que també afecta la salut infantil: més taxes de sedentarisme, més greix corporal i més temps de pantalles durant les vacances, especialment en famílies de baix nivell socioeconòmic.
Segons els càlculs de l’organització Educo, uns 120.000 menors d’entre 6 i 10 anys s’han quedat sols a casa aquest estiu perquè els seus pares no s’han pogut permetre econòmicament una escapada estival familiar ni contractar un casal d’estiu urbà. Sense la supervisió d’un adult, s’han enfrontat a uns 80 dies en què la seva única alternativa ha estat estar entre quatre parets i davant d’una pantalla. Són víctimes d’un oci cada vegada més tòxic.
Modificar el calendari escolar, tanmateix, no és senzill. Un dels principals obstacles és la calor, un problema que la mateixa OCDE menciona en analitzar els llargs estius escolars del sud d’Europa i que obliga a plantejar-se l’adaptació climàtica dels centres. «La meitat de les escoles a Catalunya no estan preparades per al clima actual», sosté Maria Truñó, exdirectora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona i actual directora de l’Aliança Educació 360, també partidària de reduir la durada de l’aturada estival per limitar els seus efectes sobre les desigualtats. «Com pot ser que museus amb milers de metres quadrats estiguin perfectament climatitzats i moltes escoles no?», afegeix el professor Gabaldón, expert en horaris escolars.
Necessiten descansar
Un altre dels arguments que sorgeixen quan es planteja una modificació del calendari és la necessitat de descans de l’alumnat. Els experts consultats coincideixen que la desconnexió i els dies lliures són fonamentals, però recorden que una redistribució del calendari no hauria de reduir-los, sinó traslladar-ne una part a altres moments del curs. L’objectiu tampoc hauria de ser convertir l’estiu en més hores de classe. «Hauria de ser un espai escolar amb valor socioemocional i que serveixi com a antídot davant mals socials. És a dir, que vagi més enllà del que és purament acadèmic», destaca Truñó.
«El dret al temps lliure i al joc en la infància i l’adolescència és un dret fonamental», recorda l’experta, que demana que el sistema públic garanteixi un mínim d’oportunitats a l’estiu perquè els drets no depenguin del codi postal. «Aquestes iniciatives —insisteix— no han de ser necessàriament educatives en el sentit lectiu, sinó que poden ser de diferents tipus, ja siguin culturals o esportives. L’important és que connectin amb els interessos del nen i que promoguin el seu benestar psicosocial», explica.
Programes d’estiu
L’OCDE també adverteix que els períodes vacacionals extensos poden agreujar les desigualtats educatives perquè l’alumnat més desfavorit disposa de menys oportunitats d’enriquiment i suport acadèmic fora de l’escola. Però l’organisme assegura que modificar el calendari per si sol no garanteix millors resultats, sinó la qualitat de l’ensenyament i la resta d’oportunitats educatives. En diversos informes, l’organització ha recollit resultats positius de programes d’estiu ben dissenyats, amb grups petits, atenció individualitzada i una connexió amb el currículum de l’escola.
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