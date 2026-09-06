Marta Pujadó: "En els últims anys s’ha duplicat l’alumnat amb necessitats especials"
Docent de Matemàtiques i membre de Clam Educatiu, assenyala que l’educació inclusiva encara no és una realitat per falta de mitjans
Helena López
¿Creu vostè que el sistema educatiu s’ha sabut adaptar als canvis socials?
En diversos aspectes, no. En els últims anys hi ha hagut un increment vertiginós de la diversitat i de la complexitat a les aules. S’ha duplicat el nombre d’alumnat NESE [amb necessitats especials] i no només han augmentat les necessitats de suport educatiu per qüestions acadèmiques, sinó també la vulnerabilitat econòmica. Tenim un 30% de nens i adolescents en risc de pobresa o exclusió social. També hi ha un degoteig constant d’alumnat nouvingut que, en molts casos, s’incorpora al llarg del curs sense saber ni català ni castellà. Tenim una realitat social, educativa i demogràfica molt diferent de la que teníem fa uns anys i, en canvi, els equips educatius no s’han modificat d’acord amb aquests canvis que ha experimentat la societat. El càlcul de les plantilles està fet des de l’any 1994.
¿En què més la institució s’ha quedat enrere?
Una altra qüestió són els reptes a què ha de donar resposta a l’educació, com els grans desafiaments socials que tenim per davant: l’increment de l’extrema dreta, els discursos d’odi, les migracions, la crisi climàtica, la revolució tecnològica, la intel·ligència artificial... Tot això forma part del món actual i l’escola hauria de poder donar-hi resposta. De vegades intentem surfejar l’onada, però ens passa per sobre. No som capaços de reflexionar i adaptar-nos a aquesta realitat social al ritme a què hauríem de fer-ho. No perquè no fem esforços –crec que hi ha moltíssims docents esforçant-se molt–, sinó perquè el sistema no té prou capacitat per adaptar-se a la rapidesa amb què es produeixen els canvis socials. De vegades estem tan pendents d’acabar el temari, d’arribar a final de curs i d’apagar els focs que van apareixent durant l’any que perdem de vista per a quina societat estem educant.
¿A què es refereix?
Si donem centralitat a aquesta pregunta, hem de plantejar-nos que volem educar persones autònomes, crítiques, capaces de pensar per elles mateixes, de conviure amb persones molt diferents i de donar resposta a tots aquests reptes socials. Crec que de vegades aquestes qüestions no són tan centrals com haurien de ser a l’escola i, sobretot, a secundària.
Una de les grans assignatures pendents del sistema edicatiu és l’escola inclusiva.
El sistema està molt tensionat i aquest és l’assumpte que genera més malestar entre els docents. El no del col·lectiu docent a l’acord l’interpreto en gran manera per aquesta raó. La inclusió encara no és una realitat i les millores acordades no són suficients per garantir que el sistema educatiu sigui veritablement inclusiu. Pel que comentava al principi: s’ha duplicat l’alumnat NESE, que és un creixement enorme; la vulnerabilitat econòmica ha augmentat moltíssim; tenim molt alumnat nouvingut; hi ha molts problemes de salut mental entre els adolescents... I els equips de què disposem no són suficients per donar resposta a tot això. Això genera un sentiment d’impotència i frustració entre els docents, perquè sentim que no podem arribar a tothom i que no podem fer bé la nostra feina tot i que vulguem.
¿Considera que augmentar les dotacions destinades a l’educació inclusiva és el camí, però que haurien de ser moltes més de les que són aprovades?
Exactament. Sí que anem pel bon camí en el sentit d’incorporar més educadors socials, més pedagogs... Però en fan falta molts més. I no com petits pedaços, sinó d’una manera estructural. També es necessiten més docents per poder fer més codocència i més recursos per a la salut mental, perquè aquest àmbit també està saturadíssim. Els hospitals de dia, els centres de salut mental, els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)... Els mateixos professionals dels EAP també estan saturats i això provoca que els dictàmens i les observacions dels nens no s’estiguin fent en la mesura necessària. Hi ha nens que potser tenen algun diagnòstic o alguna necessitat a què ara mateix no s’està donant resposta perquè l’EAP no hi pot arribar, ja que també està col·lapsat. El creixement tan accelerat de la complexitat a les aules no queda compensat per les petites millores que plantejava l’acord del 9 de març.
¿Creu vostè que les coses puguin millorar aquest curs? ¿Veu possible revertir el malestar i que l’alumnat de l’escola pública no es quedi sense sortides i colònies aquest curs?
Crec que a finals del curs passat es van prendre algunes decisions molt dràstiques, com ara deixar de fer sortides, colònies i fins i tot tallers, o deixar d’escriure comentaris qualitatius als informes d’avaluació. Algunes d’aquestes mesures es van prendre bastant en calent, fruit de l’enuig. Crec que algunes no tenen massa sentit, com deixar d’escriure comentaris als informes, perquè això forma part de la nostra feina i ho hem de continuar fent. D’altres, com això de les sortides i les colònies, potser sí que tenen sentit, però el dubte que tinc és com interpretaran això les famílies, perquè els seus fills són els perjudicats si no es fan sortides ni colònies.
Però molt bé potser no els deurà semblar, oi...
Necessitem comptar amb el suport de les famílies, que fins ara hem tingut, i que entenguin que no és que vulguem deixar de fer sortides i colònies, sinó que estem davant una situació desesperada. No veig gaire factible que la situació es reverteixi aquest curs. Tant de bo m’equivoqui. M’agradaria moltíssim equivocar-me i que en uns mesos hi hagi un acord i puguem reprogramar les sortides del segon i tercer trimestre, però, tal com estan les coses, ho veig difícil.
Clam Educatiu defensa les places perfilades, que són una figura que ha quedat pràcticament eliminada durant les últimes negociacions sindicals.
En el marc de les negociacions amb els sindicats es va produir una retallada molt important de l’autonomia de les direccions per decidir sobre el professorat que treballa al centre, i aquesta capacitat per seleccionar una part de l’equip, que abans ja era limitada, ara és pràcticament nul·la. I aquí hi ha una contradicció, perquè les recomanacions de l’OCDE anaven justament en la direcció contrària; assenyalaven que s’havia de reforçar el paper de les direccions en l’assignació i selecció del professorat. L’autonomia de centre no és un privilegi de les direccions, sinó una eina per poder construir equips cohesionats i coherents amb un projecte educatiu, i els que surten perjudicats quan no hi ha aquesta autonomia, al final, són els alumnes.
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