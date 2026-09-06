Política judicial a Catalunya
La lluita contra la multireincidència avança: Barcelona redueix de vuit mesos a 10 dies el termini per jutjar els furts
Si un delinqüent acumula tres condemnes fermes per fets similars la pena a imposar passa de ser una multa a presó
Les claus del pla contra la multireincidència: de l’augment de jutjats al paper de la Guàrdia Urbana de Barcelona
J. G. Albalat
La lluita contra la multireincidència està donant els seus fruits. Les mesures impulsades per millorar l’eficiència judicial i el pla de xoc per combatre aquest fenomen han permès reduir notablement els terminis per assenyalar a la ciutat de Barcelona els judicis immediats per delictes lleus, com furts d’objectes amb valor inferior als 400 euros, lesions lleus, amenaces o coaccions. La posada en marxa, el març del 2025, d’un tercer jutjat de guàrdia de reforç, amb caràcter provisional durant sis mesos prorrogables, per jutjar aquests casos ha permès reduir el temps d’espera fins a uns deu dies des de la comissió del delicte, segons han avançat a EL PERIÓDICO fonts de la Conselleria de Justícia. Abans, els judicis es demoraven una mica més de vuit mesos.
Arran d’aquesta millora, Justícia, amb l’aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha decidit no prorrogar aquest tercer jutjat de reforç, que ha estat operatiu durant 18 mesos. La previsió és que, ara que la resolució dels casos està al dia, els altres dos jutjats de guàrdia assumeixin el volum d’assumptes que es registrin durant els pròxims mesos. Aquesta decisió, però, podria revisar-se en funció de l’evolució de les dades.
El jutjat de reforç, que en principi no renovarà, ha permès als altres dos posar-se al dia
L’enjudiciament en un termini breu dels delictes lleus és clau per lluitar contra la multireincidència per dues raons: permet dictar sentència amb rapidesa i, si un delinqüent acumula tres condemnes fermes per fets similars, la pena que se li pot imposar per un nou delicte pot passar d’una multa a presó. En concret, de sis a 18 mesos de presó en determinats casos de furt. A l’agilitar el procediment, les sentències adquireixen fermesa més ràpidament i poden computar-se davant efectes d’elevar la pena en cas de reincidència.
Previsió superada
Quan es va posar en marxa el tercer jutjat de guàrdia de delictes lleus, la previsió era que junt amb els altres dos que ja estaven en funcionament poguessin assumir els prop de 18.000 judicis d’aquestes característiques que se celebren cada any. L’objectiu era reduir el temps d’assenyalament de les vistes, que aleshores rondava els vuit mesos, fins a aproximadament un mes a la ciutat de Barcelona. Una previsió que finalment s’ha superat.
Cadascun dels tres jutjats de guàrdia de delictes lleus ha assenyalat 24 vistes al dia, per la qual cosa entre tots tres han arribat a celebrar fins a 72 judicis diaris, tot i que alguns se suspenguessin o es transformessin en un altre tipus de procediment quan els fets comportessin penes més elevades.
Els judicis immediats solen durar tot just uns minuts, tret de quan hi intervenen nombrosos testimonis, i és habitual que alguns se celebrin en absència de l’acusat. El jutge pot dictar sentència en el mateix acte. Un altre dels avantatges que comporta aquesta agilitat és que els testimonis, al tractar-se de fets recents, recorden amb més facilitat el que ha passat.
Treball coordinat
Per a la Conselleria de Justícia, aquesta evolució «és fruit del treball coordinat entre els òrgans judicials, l’oficina judicial, els cossos policials i les administracions implicades, així com de les mesures adoptades durant els últims anys per reforçar la resposta davant la multireincidència i reduir les demores en l’àmbit judicial pels delictes lleus». L’optimització de les agendes dels jutjats de guàrdia especialitzats en delictes lleus ha permès, a més, aprofitar, per exemple, els buits que quedaven quan se suspenia un judici per assenyalar-ne un de nou.
Aquesta reorganització, sumada a la disminució del nombre de delictes registrats durant els últims mesos, ha fet possible, segons la Conselleria de Justícia, aconseguir «uns temps de resposta judicial molt inferiors als que es produïen fins fa relativament poc a la ciutat de Barcelona». El mateix conseller Ramon Espadaler ha defensat reiteradament que la lluita contra la multireincidència requereix més capacitat judicial, «més coordinació institucional i una resposta ràpida que reforci la confiança de la ciutadania» en aquest servei públic.
Un dels factors clau en la lluita contra la multireincidència va ser el pla de xoc impulsat conjuntament per la Generalitat, el Govern i l’Ajuntament de Barcelona, presentat el desembre del 2024. La iniciativa no només va comportar la creació d’aquest tercer jutjat de guàrdia de delictes lleus, sinó també la posada en marxa de quatre òrgans judicials més per als judicis ràpids. Aquests procediments, que no s’han de confondre amb els judicis immediats per delictes lleus, s’apliquen a delictes castigats amb penes de fins a cinc anys de presó, com ara determinats robatoris amb violència, i també han permès reduir els temps de tramitació. Els jutjats de Barcelona van resoldre el 2025 una mica més de 13.000 judicis ràpids.
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