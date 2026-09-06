La nova societat desborda el sistema educatiu
Investigadors, famílies i docents a peu d’aula reclamen un canvi de paradigma en l’educació per donar respostes a una nova realitat social i a una joventut desorientada
Helena López
El curs escolar passat a Catalunya va estar marcat per una vintena de vagues i la tornada a l’escola d’aquest 8 de setembre arrencarà igual, amb una vaga convocada pels sindicats Ustec i CGT, que consideren insuficient l’acord assolit pel Govern amb Aspepc, CCOO i UGT per millorar les condicions de l’educació i dels professors. En un clima de crispació que no sembla remetre, hi ha un diagnòstic compartit: hi ha un desajustament entre el sistema educatiu i la realitat social del país. El mateix president, Salvador Illa, reconeixia en una entrevista a EL PERIÓDICO que l’educació requereix "una reflexió a fons" i assegurava que el Govern està "disposat a abordar les reformes amb una mirada a mitjà i llarg termini". Parlem amb experts, docents i famílies per identificar els dèficits del sistema i reflexionar cap on s’haurien d’orientar els canvis per millorar l’educació.
El sociòleg Andreu Termes, membre del Grup de Recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS) de la UAB, parla d’una "crisi de sentit" de l’escola i posa sobre la taula qüestions clau, com la ruptura d’alguns consensos socials bàsics: des de l’autoritat dels professors i el paper de la immersió lingüística fins al rol de la comunitat educativa com a actor. Durant la lluita contra les retallades del 2008, docents i famílies formaven clarament un mateix front i encarnaven aquesta "comunitat educativa" que avui apareix molt més desdibuixada, en part pel distanciament entre famílies i professors que va provocar la pandèmia.
El "somni meritocràtic"
L’investigador també apunta a una altra crisi, la del "somni meritocràtic". "Els models d’èxit que té el jovent no són escolars, precisament. El mite dels diners fàcils a partir dels youtubers ha erosionat el somni meritocràtic. En un moment de crisi com l’actual –climàtica, bèl·lica...–, l’escola no sembla tenir respostes i els joves se senten desorientats en un context extremadament difícil", prossegueix.
Sobre l’impacte dels criptobros, el professor d’institut Miquel Carceller afegeix que fa la sensació que "tot allò que no sigui pragmàtic i instantani no fa servei". "Els nois es demanen de què els serveix llegir els clàssics o aprendre equacions de segon grau, si creuen que es poden fer d’or venent contingut a les xarxes socials. S’hauria de donar un canvi de paradigma perquè la societat, no solament els nois –perquè al final els nois reprodueixen el que veuen–, comprengui per què el coneixement enriqueix, per què és necessari i com contribueix a formar persones capaces", afirma.
Pel que fa a mesures concretes a curt termini, Carceller planteja qüestions com reformular el treball de recerca de batxillerat. "Tal com està plantejat, avui dia no té gens de sentit. O l’elimines o el converteixes en una altra cosa, que és el que crec que seria útil; com ara fer unes petites pràctiques de formació per conèixer de primera mà com funciona una recerca, que és del que es tracta. Haver de desplaçar-se a uns laboratoris, a una biblioteca, a una redacció o a una oficina i poder veure el dia a dia, seguint models que hi ha en altres països europeus, on es promouen petits treballs o pràctiques durant l’estiu perquè els menors d’edat coneguin com funciona el mercat laboral", valora aquest especialista.
La societat catalana s’ha transformat "profundament" els últims 20 anys i el sistema educatiu continua operant amb "l’imaginari d’una societat de finals del segle XX que té poc a veure amb l’actual". "Hi va haver una gran proesa, que va ser aconseguir incloure-hi tots els alumnes fins a 16 anys, però aquest sistema es va construir en un moment en què la societat catalana era més homogènia culturalment i lingüísticament, i més estable i tradicional des del punt de vista social. El nostre sistema estava pensat perquè cada dia obríssim les aules amb professors, però amb això ja no n’hi ha prou", inicia la reflexió la directora de recerca de la Fundació Equitat.org, Mònica Nadal.
"L’estructura familiar tradicional s’ha transformat profundament i, amb aquesta, també s’ha afeblit la xarxa de suport que envoltava molts nens. Famílies monoparentals, migracions sense el suport d’avis o altres familiars, pobresa infantil, habitatges compartits i més nivells d’estrès i ansietat en els nens dibuixen avui una realitat molt més complexa. L’escola, però, continua funcionant, en part, amb l’imaginari que tots els alumnes a casa tenen estabilitat, acompanyament i xarxa familiar sòlida", apuntala la investigadora.
A aquesta complexitat s’hi afegeix la transformació digital i tecnològica del país, que "ha alterat profundament l’ecosistema del coneixement". "Abans, els nens anaven a l’institut perquè era el lloc on aprenien coses, l’espai del coneixement. Però això els últims 15 anys també s’ha fet xixines. La irrupció d’internet i, més recentment, de la intel·ligència artificial, ha canviat aquesta lògica. Ara hi ha la sensació que el que t’explica un professor també t’ho pot explicar Google o un tutorial de YouTube. Ha canviat la manera de relacionar-se amb el coneixement", prossegueix Nadal, que afegeix un altre factor: avui hi ha més capacitat per detectar dificultats d’aprenentatge, com ara la dislèxia, i altres trastorns que fa dues dècades podien acabar expulsant de facto molts alumnes del sistema.
"Infants que fa uns 20 anys l’escola expulsava del circuit educatiu a vuitè d’EGB ara continuen escolaritzats", detalla. Un avenç que celebra, però que, adverteix, exigeix assumir aquest augment de la diversitat i dotar el sistema dels recursos necessaris per atendre-la.
En aquest sentit, entenent diversitat en un sentit ampli, no solament d’origen, sinó també cognitiva, emocional, social i econòmica, Nadal assenyala que la resposta no passa únicament per reduir ràtios, sinó també per reforçar els equips amb educadors socials i psicopedagogs, impulsar agrupacions flexibles i estendre models de codocència. "No hi ha solucions màgiques, però sí marge per intervenir-hi més bé. A Catalunya, a més, el repte és especialment intens pel dèficit d’inversió acumulat, la rapidesa dels canvis socials i uns nivells elevats de desigualtat i pobresa", opina Nadal.
Educar l’atenció
Josep Manuel Prats, president de la federació d’associacions de famílies FAPEL, reivindica la necessitat d’haver d’educar l’atenció. "Com que recuperar aquesta capacitat en l’adolescència és molt més difícil, la feina hauria de començar des d’infantil i primària i caldria educar des de petits en la concentració i l’escolta", remarca Prats, que afegeix que el mateix passa amb la convivència.
"En una societat cada vegada més individualista, l’escola també ha d’ensenyar que som interdependents, que necessitem els altres i que les relacions requereixen cura, respecte i responsabilitat. Reforçar aquest vincle amb l’altre també és una manera de prevenir fenòmens com ara el ciberassetjament", reflexiona el president de FAPEL, que aposta fermament per les tutories compartides. "Les famílies van d’una banda, l’escola de l’altra i el nen al final fa el que li dona la gana; si hi ha un treball compartit, entre família, escola i alumne, l’impacte positiu és evident", assenyala, conscient que cada vegada es demana més a l’escola.
Així doncs, "abans de tot", Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), replantejaria la idea que "tot ho pot solucionar l’escola". "Aquest és un greu problema amb què ens trobem. Tots els problemes socials han recaigut sobre l’escola. Ens demanen respondre a una multitud de qüestions: salut mental, pobresa infantil... L’escola ha de poder donar resposta a allò que li és propi; quan hem de respondre a totes les altres coses és quan l’escola col·lapsa", plante- ja Ruiz, que va ser consellera d’Educació entre el gener del 2016 i el juliol del 2017.
Dit això, la secretària general de la FECC apostaria per una educació obligatòria fins a 18 anys, amb itineraris diferents en l’etapa de 15 a 18, d’acord amb el que els alumnes vulguin fer després. "Per nivell de maduresa, és molt millor arribar fins 18 que no pas fins a 16, i, per als joves arribats d’altres països que s’incorporen al sistema ja a l’ESO, com més anys es mantinguin en el sistema educatiu, més oportunitats de futur tindran", afegeix.
Quant a la qüestió de la maduresa dels alumnes –molt present en el debat–, Termes indica que "més que d’immaduresa, parlaria de desorientació".
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